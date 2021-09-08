Світова серія покеру скасовує захисні маски під час пандемії коронавірусу

Покеристи зможуть пограти на WSOP без масок, однак організатори будуть допускати до серії лише вакцинованих гравців

Учасники WSOP зможуть грати на турнірах серії без захисних масок / Фото: Pokernews

Зовсім скоро в Лас-Вегасі пройде Світова серія покеру. Це буде перша WSOP, яка відбудеться офлайн після початку пандемії коронавірусу.

Заходи розпочнуться 30 вересня і закінчаться 17 листопада. Через зростання зараження ковідом штаму "Дельта" місцева влада роздумувала про обмеження на WSOP або навіть повне скасування серії.

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На Світовій серії покеру буде розіграна майже сотня золотих браслетів / Фото: WSOP

Втім, організатори прийняли радикальне рішення щодо забезпечення епідеміологічної безпеки заходу. На WSOP пускатимуть лише вакцинованих покеристів.

Є, правда, і послаблення для гравців. За покерним столом учасники зможуть перебувати без масок. Правда, поза столом покеристи повинні надягати її на обличчя.

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Підтвердження вакцинації буде одноразовим, під час реєстрації на першу подію. Гравець повинен отримати останню дозу вакцини не пізніше ніж за 14 днів до його першого івенту.

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Дане правило викликало резонанс в покерній спільноті. Кріс Манімейкер спочатку не збирався відвідувати WSOP, однак після примусу до обов'язкової вакцинації передумав.

А от Крістен Бікнелл і Джо Када різко висловилися про організаторів через це правило. Покеристи називають його тиранією і відмовилися від відвідування WSOP.