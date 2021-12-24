Мільйони під ялинку в останній вікенд року. Анонс фіналу Winter Poker Cup

Найбільший покер-рум України PokerMatch підготував для гравців круті івенти на різдвяні вихідні з неймовірною гарантією

PokerMatch проводить серію Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

Останні вихідні цього року подарують шанувальникам покеру чимало крутих івентів. Так, на PokerMatch пройдуть останні івенти серії WinterPoker Cup.

До сьогодні організатори провели вже 90 турнірів з Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас". В останні три дні серії пройде ще 15 подій, у тому числі й три Main Event у кожній дисципліні:

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Сьогодні пройде Головна подія для любителів Омахи. Стартує він о 20:00, а гарантія становитиме 500 тисяч гривень. Завтра ж очікується Main Event усієї серії з Холдему. Турнір пройде у форматі прогресивного нокауту із гарантованим призовим фондом аж 5 мільйонів. Початок – о 20:00. Остання топ-подія відбудеться в неділю по Китайський покер "Ананас". Івент із гарантією у півмільйона розпочнеться о 19:30.

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Відібратися на всі турніри (у тому числі й на Головні події) можна через численні сателіти лише від 1,1 гривні. Розклад подій Winter Poker Cup на найближчі дні:

Дата Час Назва турніру Бай-ін Гарантія 24.12. (пт) 19:00 [WPC] Day 19 Holdem 250 грн 150 000 грн 24.12. (пт) 20:00 [WPC] Main Event Omaha PKO 2 500 грн 500 000 грн 24.12. (пт) 19:30 [WPC] Day 19 OFC Progressive KO 1 000 грн 125 000 грн 24.12. (пт) 20:00 [WPC] Day 19 PKO 750 грн 750 000 грн 24.12. (пт) 21:30 [WPC] Day 19 Hyper PKO 110 грн 75 000 грн 25.12. (сб) 19:00 [WPC] Day 20 Holdem 250 грн 150 000 грн 25.12. (сб) 19:00 [WPC] Day 20 Omaha PKO 550 грн 150 000 грн 25.12. (сб) 19:30 [WPC] Day 20 OFC 1 000 грн 125 000 грн 25.12. (сб) 20:00 [WPC] Main Event PKO 5 500 грн 5 000 000 грн 25.12. (сб) 21:30 [WPC] Day 20 Hyper PKO 110 грн 100 000 грн 26.12. (нд) 19:00 [WPC] Day 21 Holdem 250 грн 150 000 грн 26.12. (нд) 19:00 [WPC] Day 21 Omaha PKO 550 грн 150 000 грн 26.12. (нд) 19:30 [WPC] Main Event OFC 2 500 грн 500 000 грн 26.12. (нд) 20:00 [WPC] Day 21 PKO 1 250 грн 750 000 грн 26.12. (нд) 21:30 [WPC] Day 21 Hyper PKO 110 грн 75 000 грн

Усього ж за цей вікенд PokerMatch розіграє щонайменше 8,5 мільйона гривень. Докладніше про останні турніри WPC можна дізнатися на офіційному сайті компанії.