Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Мільйони під ялинку в останній вікенд року. Анонс фіналу Winter Poker Cup

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 грудня, 13:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найбільший покер-рум України PokerMatch підготував для гравців круті івенти на різдвяні вихідні з неймовірною гарантією
PokerMatch проводить серію Winter Poker Cup
PokerMatch проводить серію Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

Останні вихідні цього року подарують шанувальникам покеру чимало крутих івентів. Так, на PokerMatch пройдуть останні івенти серії WinterPoker Cup.

До сьогодні організатори провели вже 90 турнірів з Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас". В останні три дні серії пройде ще 15 подій, у тому числі й три Main Event у кожній дисципліні:

Реклама
  1. Сьогодні пройде Головна подія для любителів Омахи. Стартує він о 20:00, а гарантія становитиме 500 тисяч гривень.
  2. Завтра ж очікується Main Event усієї серії з Холдему. Турнір пройде у форматі прогресивного нокауту із гарантованим призовим фондом аж 5 мільйонів. Початок – о 20:00.
  3. Остання топ-подія відбудеться в неділю по Китайський покер "Ананас". Івент із гарантією у півмільйона розпочнеться о 19:30.

Читайте також: PokerMatch запрошує на безкоштовний турнір із божевільними призами

Відібратися на всі турніри (у тому числі й на Головні події) можна через численні сателіти лише від 1,1 гривні. Розклад подій Winter Poker Cup на найближчі дні:

Дата Час Назва турніру Бай-ін Гарантія
24.12. (пт)19:00[WPC] Day 19 Holdem250 грн150 000 грн
24.12. (пт)20:00 [WPC] Main Event Omaha PKO 2 500 грн 500 000 грн
24.12. (пт)19:30[WPC] Day 19 OFC Progressive KO1 000 грн125 000 грн
24.12. (пт)20:00[WPC] Day 19 PKO750 грн750 000 грн
24.12. (пт)21:30[WPC] Day 19 Hyper PKO110 грн75 000 грн
25.12. (сб)19:00[WPC] Day 20 Holdem250 грн150 000 грн
25.12. (сб)19:00[WPC] Day 20 Omaha PKO550 грн150 000 грн
25.12. (сб)19:30[WPC] Day 20 OFC1 000 грн125 000 грн
25.12. (сб)20:00 [WPC] Main Event PKO 5 500 грн 5 000 000 грн
25.12. (сб)21:30[WPC] Day 20 Hyper PKO110 грн100 000 грн
26.12. (нд)19:00[WPC] Day 21 Holdem250 грн150 000 грн
26.12. (нд)19:00[WPC] Day 21 Omaha PKO550 грн150 000 грн
26.12. (нд)19:30 [WPC] Main Event OFC 2 500 грн 500 000 грн
26.12. (нд)20:00[WPC] Day 21 PKO1 250 грн750 000 грн
26.12. (нд)21:30[WPC] Day 21 Hyper PKO110 грн75 000 грн

Усього ж за цей вікенд PokerMatch розіграє щонайменше 8,5 мільйона гривень. Докладніше про останні турніри WPC можна дізнатися на офіційному сайті компанії.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

Covid’19

TV-News

Дашборд

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти