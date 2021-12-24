Мільйони під ялинку в останній вікенд року. Анонс фіналу Winter Poker Cup

Останні вихідні цього року подарують шанувальникам покеру чимало крутих івентів. Так, на PokerMatch пройдуть останні івенти серії WinterPoker Cup.
До сьогодні організатори провели вже 90 турнірів з Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас". В останні три дні серії пройде ще 15 подій, у тому числі й три Main Event у кожній дисципліні:
- Сьогодні пройде Головна подія для любителів Омахи. Стартує він о 20:00, а гарантія становитиме 500 тисяч гривень.
- Завтра ж очікується Main Event усієї серії з Холдему. Турнір пройде у форматі прогресивного нокауту із гарантованим призовим фондом аж 5 мільйонів. Початок – о 20:00.
- Остання топ-подія відбудеться в неділю по Китайський покер "Ананас". Івент із гарантією у півмільйона розпочнеться о 19:30.
Читайте також: PokerMatch запрошує на безкоштовний турнір із божевільними призами
Далі по темі
Відібратися на всі турніри (у тому числі й на Головні події) можна через численні сателіти лише від 1,1 гривні. Розклад подій Winter Poker Cup на найближчі дні:
|Дата
|Час
|Назва турніру
|Бай-ін
|Гарантія
|24.12. (пт)
|19:00
|[WPC] Day 19 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|24.12. (пт)
|20:00
|[WPC] Main Event Omaha PKO
|2 500 грн
|500 000 грн
|24.12. (пт)
|19:30
|[WPC] Day 19 OFC Progressive KO
|1 000 грн
|125 000 грн
|24.12. (пт)
|20:00
|[WPC] Day 19 PKO
|750 грн
|750 000 грн
|24.12. (пт)
|21:30
|[WPC] Day 19 Hyper PKO
|110 грн
|75 000 грн
|25.12. (сб)
|19:00
|[WPC] Day 20 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|25.12. (сб)
|19:00
|[WPC] Day 20 Omaha PKO
|550 грн
|150 000 грн
|25.12. (сб)
|19:30
|[WPC] Day 20 OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|25.12. (сб)
|20:00
|[WPC] Main Event PKO
|5 500 грн
|5 000 000 грн
|25.12. (сб)
|21:30
|[WPC] Day 20 Hyper PKO
|110 грн
|100 000 грн
|26.12. (нд)
|19:00
|[WPC] Day 21 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|26.12. (нд)
|19:00
|[WPC] Day 21 Omaha PKO
|550 грн
|150 000 грн
|26.12. (нд)
|19:30
|[WPC] Main Event OFC
|2 500 грн
|500 000 грн
|26.12. (нд)
|20:00
|[WPC] Day 21 PKO
|1 250 грн
|750 000 грн
|26.12. (нд)
|21:30
|[WPC] Day 21 Hyper PKO
|110 грн
|75 000 грн
Усього ж за цей вікенд PokerMatch розіграє щонайменше 8,5 мільйона гривень. Докладніше про останні турніри WPC можна дізнатися на офіційному сайті компанії.