Мільйонер з Франції привів єдинорога на своє весілля (фото)

Бертран Гроспельє одружився з Дженні Но через 10 років стосунків. Пара зіграла оригінальне тематичне весілля

Бертран Гроспельє та Дженні Но одружилися

Бертран Гроспельє є одним з найкращих покеристів в історії. Француз є найкращим для своєї країни в рейтингу All Time Money List і входить до ТОП-50 найуспішніших в історії.

За свою кар'єру ElkY заробив майже 15 мільйонів доларів у "живих" турнірах, вигравши два браслети WSOP. У покер він прийшов з кіберспорту, де був одним з найкращих гравців у StarCraft.

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Саме в тій сфері Гроспельє і познайомився зі своєю дівчиною-стримеркою Дженні Но. Пара вже 10 років зустрічається, а нещодавно нарешті зіграла весілля. Зробила вона це у стилі "Зачарований ліс".

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Бертран і Дженні промовили клятви просто неба у присутності найближчих людей, а святкування пройшло у скляному павільйоні, прикрашеному великою кількістю квітів і лампочок.

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Перед гостями виступали музиканти та танцюристи. Сам ElkY грав роль лицаря з мечем, яким він з дружиною урочисто розрізав торт. Також Гроспельє ощасливив Дженні, привівши на свято єдинорога.

Но є уродженкою Південної Кореї, проте пізніше переїхала до Чехії. Якийсь час пара жила у Франції, на батьківщині Бертрана, а потім осіла в Празі.