Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Малиновський виграв великий турнір з онлайн-покеру та заробив 307 тисяч

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 червня, 20:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Уродженець Білорусі Віктор Малиновський вдруге у кар'єрі тріумфував у онлайн-турнірі Super Millions
Віктор Малиновський - один із найкращих польських гравців
Віктор Малиновський - один із найкращих польських гравців

Івент Super Million$ є одним із найпрестижніших в онлайн-покері. Нещодавно завершився розіграш нового турніру, у якому переможцем став гравець із Польщі.

Останній івент зібрав 151 вхід. Уродженець Білорусі Віктор Малиновський, який нині живе та має громадянство Польщі, розпочинав фіналку з третім стеком після Готтліба та Вусдена.

Реклама

Читайте також: Троє українців заробили понад 30 тисяч доларів на Світовій серії покеру

Втім, Віктор зумів залишити за кілька іменитих покеристів, а в хедз-апі обставив Льова Готтліба у боротьбі за головний приз. У результаті Малиновський став багатшим на 307 тисяч.

Для Limitless це вже другий тріумф на Super Million$, минулий підкорився йому трохи більше року тому, у травні 2021-го. Тоді поляк зумів підняти 394 тисячі.

Реклама

Результати фінального столу Super Million$ :

  1. Віктор Малиновський – 306,9 тис. доларів
  2. Лев Готтліб – 240,6 тис. доларів
  3. Самуель Вусден – 188,6 тис. доларів
  4. Майк Вотсон – 147,9 тис. доларів
  5. Алекс Поняковс – 116 тис. доларів
  6. Бруно Фолькман – 90,9 тис. доларів
  7. Артур Мартіросян – 71,3 тис. доларів
  8. Хуан Домінгес – 55,9 тис. доларів
  9. Конор Бересфорд – 43,8 тис. доларів

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Фіналка Main Event WSOP 2021
Опитування
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ЧЕРВЕНЬ
Тімоті Адамс
Тімоті Адамс
Джон Еспозіто
Джон Еспозіто
Деніел Колман
Деніел Колман
Джозеф Маккіен
Джозеф Маккіен
Мартін Якобсон
Мартін Якобсон
1 /2
Дні народження червня
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
57.2
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
Дивитись весь рейтинг
Опитування

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Telegram
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти