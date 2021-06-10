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Махінації з тестами на "ковід": покериста можуть посадити на п'ять років за шахрайство на пандемії

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
10 червня, 17:27
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Біллі Джо Тейлора звинувачують у підробці тестів на коронавірус і збагаченні на 88 мільйонів доларів
Біллі Джо Тейлор заплямував свою репутацію в шахрайстві
Біллі Джо Тейлор заплямував свою репутацію в шахрайстві / Фото: seminolehardrockpokeropen.com

У США розгорівся скандал за участю покериста Біллі Джо Тейлора. Поліція провела рейд на будинок гравця і конфіскувала техніку та автомобіль. Також покерист був затриманий і відпущений під заставу в 100 тисяч доларів.

Головною причиною таких дій стали махінації Біллі під час пандемії коронавірусу в країні. Повідомляється, що Тейлор звинувачується у шахрайстві на суму понад 88 мільйона доларів. Його фірми "Vitas Laboratories" та "Beach Tox" підозрюються у продажу фіктивних тестів на COVID-19, яких ніколи і не проводили.

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Біллі є одним з 14 підозрюваних по даній справі. Повідомляється, що Тейлор збирав імена та номери страховок клієнтів, після чого за допомогою навчених подільників друкував фіктивні чеки. Що цікаво, вкрадені у держави гроші Біллі спускав на дорогі турніри з покеру в офлайн. Йому навіть дали прізвисько "Bildo", а хлопець вражав своїм розмахом та агресивною грою за столом. Якщо ж вину Тейлора доведуть, йому світить до п'яти років у федеральній в'язниці США. За іншою версією горе-покерист може відбутися великим штрафом і виправними роботами.

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