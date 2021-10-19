Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Магістр Каліфорнійського університету обставив Негреану в гонитві за покерною вершиною

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
19 жовтня, 19:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ще недавно Джим Коллопі захистив дисертацію з політекономії, а тепер вже є двократним володарем браслетів WSOP
Джим Коллопі - щасливий володар браслету Світової серії покеру
Джим Коллопі - щасливий володар браслету Світової серії покеру / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру. Найкращі гравці світу з'їхалися в казино Rio, щоб розіграти 88 золотих браслетів.

Вчора вночі завершився вже третій івент зі змішаних дисциплін H.O.R.S.E. Перші два подібних турніри виграли Джессі Кляйн та Ентоні Зінно.

Реклама

На звітний турнір зареєструвалося 282 гравці, які внесли по три тисячі доларів бай-іну. В призи увійшли 43 покеристи, а у фіналку пробилися такі відомі профі як Даніель Негреану, Елі Елезра та Марія Хо.

Втім, всі вони не змогли нав'язати конкуренцію Джиму Коллопі. Останнім часом хлопець не так багато уваги приділяв покеру, оскільки захищав дисертацію з політичної економіки в Каліфорнійському університеті Сан-Дієго.

Реклама

Читайте також: Відомий шахрай виграв браслет WSOP

32-річний житель Вашингтона завоював свій другий браслет в кар'єрі. Втім, перший тріумф був регіональним – на WSOP Asia-Pacific у 2013 році. Рік по тому Джиму судилося стати раннер-апом на Світовій серії покеру також в івенті H.O.R.S.E.

"Вигравати турнір набагато приємніше, ніж займати друге місце. Можна сказати, що мені повернулося за той турнір в 2014 році".

Результати фінального столу WSOP # 32 H.O.R.S.E :

Реклама
  1. Джим Коллопі – 173,8 тис доларів
  2. Ахмед Мохамед – 107,4 тис доларів
  3. Гіль Параміджіт – 75,3 тис доларів
  4. Елі Елезра – 53,9 тис доларів
  5. Марія Хо – 39,4 тис доларів
  6. Майкл Тріветт – 29,4 тис доларів
  7. Чінгай Пан – 22,4 тис доларів
  8. Даніель Негреану – 17,5 тис доларів
  9. Девід Вільямс – 13,9 тис доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти