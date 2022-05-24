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Мадридські канікули Двана: американець знищив фінальний стіл у турнірі з Омахи

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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24 травня, 18:38
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Тому Двану не було рівних в Омасі на серії Triton Poker Open. Американець особисто вибив усіх призерів з фіналу
Том Дван виграв турнір на Triton Poker Open
Том Дван виграв турнір на Triton Poker Open / Фото: Pokeroff

У Мадриді добігає кінця престижна покерна серія Triton Poker Open. У столиці Іспанії зібралося чимало топових гравців, щоб поділити сотні тисяч доларів призових.

Вчора добіг кінця 11-й івент з Омахи. Турнір не викликав великого інтересу в гравців, у ньому було зроблено лише 34 входи по 25 тисяч євро. Підсумковий призовий фонд не дотягнув до мільйона.

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Втім, фінал вийшов зірковим. Трохи не дотягнув до призів Пол Фуа, який є засновником серії. Його вибив фінський екстенісист і нині досвідчений хайролер Патрік Антоніус.

Сам покерист зупинився на 4-му місці, а переможцем став майстер хедзапу Том Дван. Американець показав суперклас, вибивши шістьох із семи опонентів у фіналі. Останнім не встояв Джеремі Осмус.

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Призові гравців турніру PLO Triton Poker Open:

  1. Том Дван – 290 тис. євро
  2. Джеремі Осмус – 199 тис. євро
  3. Том-Аксель Беделл – 127 тис. євро
  4. Патрік Антоніус – 97,5 тис. євро
  5. Філіп Ловрич – 76,5 тис. євро
  6. Елтон Тсанг – 60 тис. євро

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