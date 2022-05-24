Мадридські канікули Двана: американець знищив фінальний стіл у турнірі з Омахи

Тому Двану не було рівних в Омасі на серії Triton Poker Open. Американець особисто вибив усіх призерів з фіналу

Том Дван виграв турнір на Triton Poker Open / Фото: Pokeroff

У Мадриді добігає кінця престижна покерна серія Triton Poker Open. У столиці Іспанії зібралося чимало топових гравців, щоб поділити сотні тисяч доларів призових.

Вчора добіг кінця 11-й івент з Омахи. Турнір не викликав великого інтересу в гравців, у ньому було зроблено лише 34 входи по 25 тисяч євро. Підсумковий призовий фонд не дотягнув до мільйона.

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Втім, фінал вийшов зірковим. Трохи не дотягнув до призів Пол Фуа, який є засновником серії. Його вибив фінський екстенісист і нині досвідчений хайролер Патрік Антоніус.

Сам покерист зупинився на 4-му місці, а переможцем став майстер хедзапу Том Дван. Американець показав суперклас, вибивши шістьох із семи опонентів у фіналі. Останнім не встояв Джеремі Осмус.

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Призові гравців турніру PLO Triton Poker Open: