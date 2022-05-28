Легенди покеру інвестують в українця, який їде до Лас-Вегасу заради благодійності

Філ Хельмут, Джош Арьє та Даніель Негреану вітають повернення Євгена Качалова на WSOP

Філ Хельмут (ліворуч) та Даніель Негреану (праворуч) підтримали Євгена Качалова

Вже у вівторок у Лас-Вегасі стартує нова Світова серія покеру. У "місто гріхів" з'їдуться найкращі гравці зі всього світу, щоб розіграти між собою 89 золотих браслетів.

Серед учасників WSOP 2022 буде найуспішніший покерист в історії України Євген Качалов. Наш співвітчизник уже вигравав браслет 11 років тому і всього за кар'єру заробив понад 9 мільйонів доларів у живих турнірах.

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Втім, цього разу Євген відправляється до Лас-Вегаса також з гуманітарною метою, оскільки спортсмен має намір інформувати покерний світ про жахіття війни, яку Росія розв'язала на його Батьківщині.

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Також частина своїх призових Качалов віддасть на благодійність для українців, які постраждали від агресії фашистів. Допоможе йому в цьому найбільший рум України PokerMatch.

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Крім того, частково проспонсорувати бай-іни Качалова вирішили й ікони сучасного покеру Філ Хельмут, Джош Арьє та Даніель Негреану. У разі попадання українця в призи пайовики Євгена отримають частину від його виграшу.