Гра
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Фінал Ліги Чемпіонів ❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 ⚠ Бензинова криза
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Легенди покеру інвестують в українця, який їде до Лас-Вегасу заради благодійності

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 травня, 18:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Філ Хельмут, Джош Арьє та Даніель Негреану вітають повернення Євгена Качалова на WSOP
Філ Хельмут (ліворуч) та Даніель Негреану (праворуч) підтримали Євгена Качалова
Філ Хельмут (ліворуч) та Даніель Негреану (праворуч) підтримали Євгена Качалова

Вже у вівторок у Лас-Вегасі стартує нова Світова серія покеру. У "місто гріхів" з'їдуться найкращі гравці зі всього світу, щоб розіграти між собою 89 золотих браслетів.

Серед учасників WSOP 2022 буде найуспішніший покерист в історії України Євген Качалов. Наш співвітчизник уже вигравав браслет 11 років тому і всього за кар'єру заробив понад 9 мільйонів доларів у живих турнірах.

Реклама

Втім, цього разу Євген відправляється до Лас-Вегаса також з гуманітарною метою, оскільки спортсмен має намір інформувати покерний світ про жахіття війни, яку Росія розв'язала на його Батьківщині.

Читайте також: Список найтитулованіших гравців WSOP

Також частина своїх призових Качалов віддасть на благодійність для українців, які постраждали від агресії фашистів. Допоможе йому в цьому найбільший рум України PokerMatch.

Реклама

Крім того, частково проспонсорувати бай-іни Качалова вирішили й ікони сучасного покеру Філ Хельмут, Джош Арьє та Даніель Негреану. У разі попадання українця в призи пайовики Євгена отримають частину від його виграшу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Фіналка Main Event WSOP 2021
Опитування
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ТРАВЕНЬ
Стівен Чідвік
Стівен Чідвік
Кріс Фергюсон
Кріс Фергюсон
Хоссейн Енсан
Хоссейн Енсан
1 /2
Дні народження травня
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти