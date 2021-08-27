Легенда покеру зібрав 150 тисяч доларів на допомогу жертвам репресій в Афганістані

Американець Ден Сміт разом зі своїми колегами зі світу покеру простягнув руку допомоги біженцям, які постраждали від перевороту в Афганістані

Ден Сміт допомагає афганським жертвам, які страждають від режиму талібів / Фото: Getty Images, WSOP

Один з найбагатших покеристів світу Ден Сміт повідомив на своїй сторінці в Twitter про те, що його благодійна організація Double Up Drive пожертвує 150 тисяч доларів на допомогу афганцям .

Повідомляється, що компанія перерахує кошти IRAP. Ця міжнародна організація зараз надає допомагає десяткам тисяч людей, які страждають від репресій талібів у Кабулі.

Всього за два дні Ден Сміт зібрав 60 тисяч доларів, а на наступний день один анонімн додав 50 тисяч доларів. Отже, початкова мета зібрати 100 тисяч була досягнута і планка піднялася до 150К.

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Double Up Drive займається благодійністю з 2014 року. За сім років з його допомогою було зібрано понад 18 мільйонів доларів. Сміт подякував меценатам за участь в зборі коштів:

Вдячний за нескінченну підтримку спільноти. Дуже приємно бути її частиною протягом багатьох років

Нагадаємо, після того, як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столиці більше 20 провінцій країни.

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13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані, а десятки тисяч афганців покинули свої будинки.

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США та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.