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Легенда покеру Даніель Негреану зазнав дивного шантажу – що вигадав псих

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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12 червня, 10:36
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Найкращий канадський гравець у покер розповів, як анонім вигадав історію про його другу сім'ю та вимагав за це гроші
Даніель Негреану - легенда покерного світу
Даніель Негреану - легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Даніель Негреану є одним з найуспішніших покеристів світу. За свою кар'єру канадець виграв понад 46 мільйонів доларів.

Крім того, PokerKid має популярність у фанатів. На його сторінку в Instagram підписано майже 350 тисяч шанувальників. Щоправда, такий ажіотаж довкола його персони іноді вилазить боком.

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Нещодавно Даніель розповів, що зазнав шантажу з боку аноніма. Невідомий хлопець вимагав у Негреану гроші за мовчання про нібито існування його другої родини.

Сам канадець розповів, що анонім вигадав історію, ніби PokerKid має дружину та дочку у штаті Арізона. Їх він, нібито, залишив заради покерної кар'єри і вступив у стосунки з його чинною дружиною Амандою Лезерман.

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Негреану вкотре наголосив, що ні іншої сім'ї, ні дітей у нього немає. Крім того, Даніель подав заяву в поліцію, проте правоохоронці поки не знайшли злочинця. Своєю чергою дружина канадця порадила чоловікові найняти охорону.

Зазначимо, що нині Даніель виступає у Лас-Вегасі на Світовій серії покеру. Втім, поки він лише раз потрапив до ITM, заробивши всього 4,7 тисячі доларів.

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3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
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42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
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