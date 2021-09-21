Купив печиво і виграв мільйон: американський покер-рум придумав нестандартну рекламу (фото)

Організатор покерних турнірів у США розсилає промо-коди потенційним клієнтам за допомогою печива з передбаченням

Незвична рекламна акція від покер-руму / Фото: Getty Images

Відомий американський покер-рум Americas Cardroom придумав нестандартну рекламну акцію для залучення клієнтів. Організатори вирішили розіграти мільйон доларів ... за допомогою печива!

Для розіграшу ACR використовує печива з передбаченнями, підписавши контракт з медіа-компанією OpenFortune. Вона займається розповсюдженням реклами, поміщаючи її на невеликі папірці всередину печива з передбаченнями.

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Потім ці вироби направляються в китайські ресторани по всій території США. Серед клієнтів OpenFortune значаться такі відомі бренди як Coca-Cola, Disney та Capital One.

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В рамках даної кампанії покер-рум розіслав "печива щастя" у 21 тисячу ресторанів країни. Усередині виробів знаходиться унікальний номер, а також QR-код з прогнозом, який веде на рекламну сторінку акції.

Там любителі покеру можуть використовувати його для отримання подарунка в покер-румі. Варто відзначити, що раніше цей вид поширення реклами в покері не був помічений.