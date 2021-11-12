Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Покер - це спорт! Покер - це спорт! 🚷 Мігранти Лукашенка 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Хто хоче стати мільйонером? Найкращий покерист України розіграє неймовірні призи

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 листопада, 10:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Євген Качалов разом з PokerMatch запрошує любителів покеру на гарячу рейк-гонку, в якій можна виграти чималі гроші
Євген Качалов та PokerMatch проведуть мільйонну акцію
Євген Качалов та PokerMatch проведуть мільйонну акцію / Фото: PokerMatch

Український покер-рум PokerMatch продовжує радувати клієнтів своїми крутими акціями. Наприклад, експерт руму Гліб Тремзін запрошує на дуель, де можна виграти 25 тисяч гривень

А вже з 13 листопада круту рейк-гонку запускає амбасадор PokerMatch та власник браслета WSOP 2011 Євген Качалов. Акція за назвою "Карта на мільйон" пройде до 28 листопада. Як у ній взяти участь?

Реклама

Евгений Качалов – амбассадор PokerMatch

Достатньо просто грати в покер на PokerMatch і генерувати якнайбільше рейку. Усі гравці, які згенерують від 100 гривень комісії за день, стануть учасниками акції та отримають у подарунок Козирну картку.

Реклама

Читайте також: PokerMatch розіграє майже 4 мільйони гривень до кінця тижня

Завдяки їй можна виграти приз до 1 мільйона гривень! Зазначимо, що жодних обмежень з дисциплін немає, чи то Холдем, чи Омаха. Докладні правила акції можна ознайомити на офіційному сайті PokerMatch.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти