Найбільший покер-рум Азії пожертвував 40 тисяч доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу в Індії

У благодійній акції взяли участь більше 300 онлайн-покеристів

Індія дуже сильно постраждала від коронавірусу / Фото: REUTERS

Один з найбільших покер-румів Азії Natural8 взяв участь у благодійній акції. Компанія оголосила про пожертвування 40 тисяч доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу в Індії.

Організація запустила кампанію "Help Fight Covid-19 in India", в рамках якої вже зібрала кошти на закупівлі ліків, масок і апаратів ШВЛ, а також інших речей першої потреби. Покер-рум обрав Індію через високий рівень поширення COVID-19 в цій країні, один з найвищих у світі.

Зазначається, що в акції зі збору коштів взяли участь понад 300 гравців онлайн-покеру. Крім того, покеристи організували благодійний турнір All-In (Flipout) з бай-іном в 1 долар і більше. Весь призовий фонд (близько 3 тисяч американських грошей) також був відданий на боротьбу з "ковідом" в одній з найбільш населених країн світу.

За останню добу в Індії зафіксовано 92 тисячі нових хворих на коронавірус, а всього з початку пандемії в країні від цього захворювання померло 363 тисячі.