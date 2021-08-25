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Найбільший британський покер-рум готовий до відкриття вперше за час пандемії коронавірусу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
25 серпня, 19:15
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Покер-рум Dusk Till Dawn довгий час не користувався дозволом британського уряду на вихід з карантину, проте тепер заклад повертається до звичного життя
Покер-рум Dusk Till Dawn продовжує залишатися на карантині
Покер-рум Dusk Till Dawn продовжує залишатися на карантині / Фото: Pokernews

На початку липня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон скасував усі ковідні обмеження для казино і покер-румів. Вже з 19 липня в країні можна відвідувати заклади без масок і дотримання дистанції.

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Проте, не всі руми поспішають користуватися послабленням карантинних обмежень. Один з найбільших покер-румів Великобританії Dusk Till Dawn так і не відкрився ані в травні, ані в липні.

Господар закладу Роб Янг вважав, що робиться це з метою безпеки гравців, щоб запобігти поширенню "Дельта"-штамму коронавірусу. Однак тепер Роб має намір все ж відкрити рум.

Господар анонсував "м'який запуск" закладу з жовтня-листопада цього року. Втім, великих турнірів Dusk Till Dawn не збирається приймати до наступного року як мінімум.

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На відміну від багатьох гральних закладів, Dusk Till Dawn не займається казино, а сконцентрований виключно на покері. У звичайному режимі зали руму можуть прийняти близько 500 людина одночасно.

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