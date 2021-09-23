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Найбільші покер-руми світу залишають Нідерланди через ліцензування грального бізнесу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 вересня, 16:30
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Організатори онлайн-турнірів з покеру змушені взяти паузу у своїй діяльності на території "країни тюльпанів", поки не отримають нову ліцензію
Найбільші онлайн-руми світу змушені призупинити роботу в Нідерландах
Найбільші онлайн-руми світу змушені призупинити роботу в Нідерландах / Фото: Getty Images

Ринок Нідерландів стає більш недоступним для покер-румів. З 1 жовтня 2021 року в країні вводять ліцензування гральних операторів.

Також уряд затвердив штрафи для операторів без ліцензії. Його розмір складе 4% від обороту грошових коштів руму. Раніше мінімальний штраф був 200 тисяч євро, а тепер виріс до 600 тисяч.

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В цей момент онлайн-руми працюють в Нідерландах через міжнародний клієнт. Але вже з нового місяця операторам потрібно буде отримувати місцеву ліцензію і працювати через національний клієнт.

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Багато найбільших онлайн-румів світу в Нідерландах не встигнуть адаптуватися до нових правил. Отримати місцеву ліцензію організатори зможуть не раніше квітня 2022 року.

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Проблема полягає ще і в тому, що багато румів раніше були покарані за активне залучення голландських громадян в гру. Тепер же вони знаходяться в "cooling-off" періоді, який закінчується 1 квітня.

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