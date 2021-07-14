Кросворд. Згадайте всі комбінації покеру

Нескладне завдання для любителів покеру

Комбінації карт – ключовий параметр у правилах гри в покер, адже саме згідно з ними визначаються переможці в роздачах. Професійні гравці не повинні мати проблем з тим, щоб згадати їх послідовність.

А для новачків ми пропонуємо пройти онлайн-кросворд! Все, що вам необхідно – вписати всі 10 покерних комбінацій в додаток. Якщо ж у вас виникли проблеми з відгадуванням слова, скористайтеся невеликими підказками знизу.

ВАЖЛИВО! У кросворд можна вписувати тире (-), а замість пробілів використовуйте точку (.)

Що ж, якщо ж деякі терміни ви не змогли відгадати, дізнатися про всі комбінації покеру ви можете у нас на сайті!