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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Кросворд. Як добре ти знаєш карткову термінологію?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
18 серпня, 17:00
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Для досвідчених гравців цей кросворд не повинен стати складним
Покерний кросворд з термінами
Покерний кросворд з термінами

Термінологія покеру може здатися для новачків занадто складною на перший погляд. З одного боку, багато англійських незрозумілих слів, які не завжди потрібні під час гри. Однак якщо вникнути в їх суть, все стає зрозуміліше.

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Наприклад, слово "блайнд" вам може здатися дивним. Але дізнавшись, що це обов'язкова ставка, яку гравець робить до отримання карт, все стає на свої місця. Адже по-англійськи "blind" перекладається як "cліпий". Тобто "сліпа ставка".

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Ми придумали для вас онлайн-кросворд! Він допоможе вам перевірити свої знання на терміни зі світу покеру. Все, що вам необхідно – вписати 16 відповідей в додаток, використовуючи підказки. Успіхів!

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