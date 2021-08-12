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Коронавірус не перешкода: англієць зробив ризикову ставку на 10 тисяч доларів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
12 серпня, 15:55
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Покерист Раян Лапланте посперечався з Патріком Леонардом, що Світова серія покеру не пройде без дискваліфікації
Раян Лапланте та Патрік Леонард
Раян Лапланте та Патрік Леонард

Цієї осені Світова серія покеру пройде вперше зі старту пандемії коронавірусу. Щоправда, через карантин і поширення штаму "Дельта" WSOP пройде в незвичайному режимі.

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Організація повідомляла, що має намір кілька разів на день тестувати гравців на ковід і виключати з турнірів тих, у кого виявлено захворювання. Більш того, дискваліфікувати можуть і здорових покеристів.

Якщо гравець більше 15 хвилин перебував на відстані до двох метрів від зараженої людини, його також зобов'яжуть сісти на карантин і припинити гру. Такою схемою обурився британський гравець Патрік Леонард в Twitter.

Це правило – абсолютне божевілля. Дилери змінюються кожні 30 хвилин, а гравці точно не сидять більш ніж в 2 метрах від них. Не розумію, як це не викличе абсолютного хаосу.

Щоправда, при цьому Патрік посперечався з іншим покеристом Раяном Лапланте. Американець вважає, що жодна браслетна подія на Світовій серії покеру не обійдеться без дискваліфікації.

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Судячи з усього, Леонард вірить, що деякі івенти пройдуть повністю. На це він поставив 10 тисяч, які може втратити, якщо Лапланте буде правий.

Світова серія покеру пройде з 30 вересня по 17 листопада в Лас-Вегасі, в казино "Ріо". На WSOP 2021 буде розіграно 88 золотих браслетів.

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