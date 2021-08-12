Коронавірус не перешкода: англієць зробив ризикову ставку на 10 тисяч доларів

Покерист Раян Лапланте посперечався з Патріком Леонардом, що Світова серія покеру не пройде без дискваліфікації

Раян Лапланте та Патрік Леонард

Цієї осені Світова серія покеру пройде вперше зі старту пандемії коронавірусу. Щоправда, через карантин і поширення штаму "Дельта" WSOP пройде в незвичайному режимі.

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Організація повідомляла, що має намір кілька разів на день тестувати гравців на ковід і виключати з турнірів тих, у кого виявлено захворювання. Більш того, дискваліфікувати можуть і здорових покеристів.

Якщо гравець більше 15 хвилин перебував на відстані до двох метрів від зараженої людини, його також зобов'яжуть сісти на карантин і припинити гру. Такою схемою обурився британський гравець Патрік Леонард в Twitter.

Це правило – абсолютне божевілля. Дилери змінюються кожні 30 хвилин, а гравці точно не сидять більш ніж в 2 метрах від них. Не розумію, як це не викличе абсолютного хаосу.

Щоправда, при цьому Патрік посперечався з іншим покеристом Раяном Лапланте. Американець вважає, що жодна браслетна подія на Світовій серії покеру не обійдеться без дискваліфікації.

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Судячи з усього, Леонард вірить, що деякі івенти пройдуть повністю. На це він поставив 10 тисяч, які може втратити, якщо Лапланте буде правий.

Світова серія покеру пройде з 30 вересня по 17 листопада в Лас-Вегасі, в казино "Ріо". На WSOP 2021 буде розіграно 88 золотих браслетів.