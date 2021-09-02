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Коронавірус їм не перешкода: казино Лас-Вегаса запропонують покерні серії для невакцинованих гравців

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
2 вересня, 12:05
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На відміну від Світової серії покеру, казино Wynn і Venetian готові пускати восени гравців, які не вакциновані від ковіду
Найбільші казино Лас-Вегасу
Найбільші казино Лас-Вегасу / Фото: Cardschat

Цієї осені чемпіонат світу з покеру повернеться в Лас-Вегас. Місцеве казино Rio прийме Світову серію покеру, яка пройде з 30 вересня по 17 листопада.

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Це буде перша WSOP в режимі онлайн після старту пандемії коронавірусу. Організатори розіграють аж 88 золотих браслетів серед найкращих гравців світу.

Правда, пандемія вносить свої корективи в серію. Наприклад, у США закритий в'їзд для мандрівників з Європи, тому представникам Старого Світу доведеться добиратися в Лас-Вегас через іншу країну.

Також недавно WSOP прийняла рішення допускати на серію лише вакцинованих від ковіду покеристів. Навіть свіжий ПЛР-тест не дасть можливість потрапити на захід.

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Таке рішення викликало схвалення з боку Кріса Манімейкера, який спочатку хотів пропустити WSOP. А от інші покеристи висловили обурення через правило обов'язкового вакцинування.

Правда, інші гравці не залишаться без великих івентів в цей період. Інші казино Лас-Вегаса оприлюднили свої розклади турнірів на осінь.

Серед них і такі популярні заклади як Wynn і Venetian. Перше казино анонсувало серію DeepStack Championship, яка буде проходити два місяці, починаючи з 27 вересня.

Інша серія Wynn Full Classic повністю повторить дати WSOP. Обидві серії будуть мати гарантію не менше 10 мільйонів доларів.

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Що цікаво, розклад турнірів було опублікований відразу після повідомлення від WSOP про правило обов'язкової вакцинації. Самі ж казино Wynn та Venetian ані слова не говорять про заборону на відвідування для невакцинованих гравців.

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