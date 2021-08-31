Киянин виграв 700 тисяч гривень на великому турнірі з покеру в Одесі (фото)

В ніч з неділі на понеділок в Одесі завершилася велика покерна серія PokerMatch UA Millions, яка проходила в казино First (Gagarinn Hotel) на березі чорного моря.
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Протягом серії було розіграно понад 10 мільйонів гривень. Увінчав цей фестиваль Main Event, який зібрав 560 учасників.
В призи потрапили 23 покеристи, а за фінальним столом опинилися дев'ятеро. Серед них знайшлося місце і литовцеві Юстасу Бразлаускісу, який першим залишив фіналку.
До хедз-апу дійшли два киянина – Річард Нойман та Адріан Кияк. Дуель тривала близько години, а перемогу здобув Річард, який мав перед хедз-апом перевагою в стеці.
Крім того, високими місцями відзначилися два відомих українських стрімери. Андрій Козленко зайняв 8 місце, а Рустам Гаврилюк фінішував шостим.
Результати фінального столу Main Event PokerMatch UA Millions:
- Нойман Річард – 700 тис. грн
- Кияк Адріан – 490 тис. грн
- Гриніщак Ярослав – 361,4 тис. грн
- Чорний Богдан – 270 тис. грн
- Савін Юрій – 200 тис. грн
- Гаврилюк Рустам – 155 тис. грн
- Андрусяк Микита – 123 тис. грн
- Козленко Андрій – 100 тис. грн
- Бразлаускіс Юстас – 82 тис. грн