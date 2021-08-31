Киянин виграв 700 тисяч гривень на великому турнірі з покеру в Одесі (фото)

Річард Нойман став переможцем Головної події серії PokerMatch UA Millions, яка завершилася на вихідних в Одесі

Річард Нойман - чемпіон Main Event PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

В ніч з неділі на понеділок в Одесі завершилася велика покерна серія PokerMatch UA Millions, яка проходила в казино First (Gagarinn Hotel) на березі чорного моря.

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Протягом серії було розіграно понад 10 мільйонів гривень. Увінчав цей фестиваль Main Event, який зібрав 560 учасників.

В призи потрапили 23 покеристи, а за фінальним столом опинилися дев'ятеро. Серед них знайшлося місце і литовцеві Юстасу Бразлаускісу, який першим залишив фіналку.

До хедз-апу дійшли два киянина – Річард Нойман та Адріан Кияк. Дуель тривала близько години, а перемогу здобув Річард, який мав перед хедз-апом перевагою в стеці.

Крім того, високими місцями відзначилися два відомих українських стрімери. Андрій Козленко зайняв 8 місце, а Рустам Гаврилюк фінішував шостим.

Результати фінального столу Main Event PokerMatch UA Millions: