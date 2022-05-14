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Канадський мільйонер пропонує фанатам інвестувати в нього заради гри в покер

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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14 травня, 10:26
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Відомий хайролер Даніель Негреану розповів про плани зіграти на WSOP 2022 і заявив про старт продажу часток
Даніель Негреану - легенда покерного світу
Даніель Негреану - легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Вже 31 травня у Лас-Вегасі стартує нова Світова серія покеру. Упродовж півтора місяця організатори проведуть 89 івентів, у яких розіграють золоті браслети.

Планує пограти на серії і один із найуспішніших покеристів в історії Даніель Негреану, який наприкінці минулого року думав про завершення кар'єри. Своїми планами KidPoker поділився із передплатниками у Twitter.

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Канадець заявив, що збирається відіграти більше половини івентів – 49. Усього на бай-іни Негреану планує витратити 1,9 мільйона доларів. Більше того, Даніель пропонує фанатам купити його частки.

Читайте також: Реєстрація на Світову серію покеру відкрита

На одній із популярних платформ Негреану запропонує інвестувати у його внески та у разі успіху отримає відсоток від виграшу. Мінімальний внесок становитиме 19 доларів, тоді як максимальний – 475 американських грошей.

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Крім того, як і на минулих WSOP, Даніель збирається знімати пологи з WSOP та ділитися ними з фанатами. Відео канадця були досить популярними завдяки великій кількості інсайдерської інформації.

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16
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Дойл Брансон
10
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Джонні Чен
10
4
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3
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45.1
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