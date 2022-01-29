Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ❓ Чому помер Вірчис 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Як захищають карти під час гри? Фотопідбірка милих аксесуарів за покерним столом

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 січня, 15:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Гравці в покер часто беруть із собою на турнір маленькі статуетки, щоб захистити свої карти. Деякі навіть є талісманами для покеристів
"Хранителі карт" на серії PokerMatch UA Millions
"Хранителі карт" на серії PokerMatch UA Millions

Нещодавно у Києві завершилася перша велика офлайн-серія 2022 року PokerMatch UA Millions. З 14 до 23 січня організатори провели 10 преміальних івентів у київському готелі Premier Palace.

Гравці розіграли між собою аж 19,5 мільйонів гривень. Також серія відзначилася прибуттям зіркових гостей – досвідчених покеристів Леона Цукерника та Бертрана Гроспельє.

Реклама

Для любителів покеру турніри стали справжньою віддушиною, тому не дивно, що гарантії всіх івентів були побиті. У покер-румі панувала позитивна та доброзичлива атмосфера.

Возможно, это изображение (2 человека, люди стоят и в помещении)

Реклама

При цьому запам'яталися не лише самі гравці, а й аксесуари. Хтось грав у сонцезахисних окулярах, інші віддавали перевагу навушникам. При цьому дуже багато хто прийшов на турніри з "охоронцями карт" , які служили їм деякими талісманами.

З цих фігурок можна було зібрати справжній зоопарк. Фотографи весь час вихоплювали цікаві статуетки на столах покеру. Пропонуємо подивитися, що беруть із собою на гру українські покеристи.

Возможно, это изображение (в помещении)

Реклама

Золота рибка готова виконати будь-яке покерне бажання.

Возможно, это изображение (водоем)

Майстер Йода завжди прийде на допомогу за покерним столом.

Нет описания фото.

Як же без новорічного оленя у січні?

Возможно, это изображение (в помещении)

Любителі "Льодовикового періоду" також відвідали покерну серію.

Нет описания фото.

А як вам така пандочка?

Возможно, это изображение (стоит)

Маленький Будда завжди захистить від даунстріку.

Возможно, это изображение (в помещении)

Ну, хіба не милота?

Возможно, это изображение (в помещении)

Такий захист просто так не пройдеш.

Нет описания фото.

Можливо, саме так виглядає найбільший "охоронець карт".

Возможно, это изображение (в помещении)

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
СІЧЕНЬ
Майкл Мізракі
Майкл Мізракі
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1 /2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти