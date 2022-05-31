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Як перетворити два долари на тисячі: рецепт успіху гравця в покер з України

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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31 травня, 18:59
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Наш покерист Олександр Макаренко виграв масовий онлайн-івент на 11,4 тисяч учасників
Серія онлайн-турнірів SCOOP 2022 - найбільша в інтернете
Серія онлайн-турнірів SCOOP 2022 - найбільша в інтернете

Добігає кінця весняний кубок по онлайн-покеру (SCOOP), який проводиться одним з найбільших онлайн-румів. Українці продовжують збирати призові, переваливши за позначку 100 тисяч.

До того ж, до вчорашнього дня наші покеристи виграли вісім трофеїв SCOOP. Пізніше було здобуто і дев'яту перемогу, яка дісталася Олександру Макаренко.

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Наш гравець під ніком "SeoZver" вирішив зайти в івент всього за 2,2 долара і зумів подолати довге поле з 11 тисяч опонентів. Тріумф дозволив йому підняти 2,9 тисячі доларів.

За кілька днів до фінішу серії у загальному лідерборді лідирує британський покерист Патрік Леонард, який має на рахунку 1620 очок. Раніше гравець обіцяв віддати частину своїх призових на SCOOP українцям на благодійність.

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До речі, днями бразилець Рафаель Мораєс виграв турнір SCOOP у прямому ефірі на стрімі. Це дозволило йому заробити аж 44 тисячі.

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