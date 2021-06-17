Як здолати кишенькову пару тузів: 5 найкращих роздач останньої Світової серії покеру (відео)

Напередодні нового розіграшу WSOP згадуємо найкрутіші руки минулої серії, яка пройшла в Чехії

Хуссейн Енсан - переможець Головного події WSOP 2019 / Фото: Americas Cardroom

Вже у вересні повертається Світова серія покеру (WSOP), яка зробила паузу в минулому році через пандемію коронавірусу. У Лас-Вегас з'їдуться багато знаменитостей, серед яких буде і легенда NBA Тоні Паркер.

У 2019 WSOP пройшла в Чехії, розігравши 15 золотих браслетів. Особливо запам'яталася Головна подія серії, сенсаційним переможцем якої став німець Хуссейн Енсан. Покерист підняв 10 мільйона доларів. Втім, той розіграш запам'ятався кількома неймовірними роздачами з ходами в олл-ін.

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