Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Як гральний бізнес збирається збагачувати бюджет України

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
5 жовтня, 17:35
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Днями відбулося засідання представників грального бізнесу, які виділили головні тенденції та проблеми на ринку
На круглому столі обговорили перспективи грального бізнесу в Україні
На круглому столі обговорили перспективи грального бізнесу в Україні / Фото: ukrinform.ua

У прес-центрі інформагенції "Українські новини" пройшов представницький круглий стіл "Актуальні тенденції в розвитку грального бізнесу в Україні". На зустрічі обговорювалися питання пріоритетних напрямків в роботі Комісії з врегулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), деталі податкової реформи, а також соціальна відповідальність бізнесу.

У дискусії взяли участь перший заступник голови консультаційно-експертної ради КРАІЛ Борис Баум, глава UGC Антон Кучухідзе і керівники відомих українських ігрових платформ. Питання оподаткування був в пріоритеті.

Реклама

"На порядку денному стоїть податкове питання. Всі це розуміють. Наскільки я розумію, на цьому тижні буде проведений другий комітет. Я дуже сподіваюся, що наше питання винесуть на голосування.

Законопроєкт ринок влаштовує. Ми повинні дати посил депутатам, щоб цей закон швидше прийняли в другому читанні і потім ми будемо його доопрацьовувати протягом року. Сподіваюся, що закон буде прийнятий" , – заявив Борис Баум .

Читайте також: Комісію з регулювання азартних ігор атакували шахраї

Єдиним представником покерної індустрії та спікером став генеральний директор PokerMatch Ukraine Віктор Кириченко. У своїй доповіді він зазначив своєчасність цивілізованого врегулювання грального ринку України і наголосив на важливості донесення до аудиторії принципів відповідальної гри.

Реклама

"Перед відповідальним покерним румом стоять завдання чітко фіксувати випади надмірного захоплення грою і обмежувати доступ до платформи для таких користувачів. Також є мета проводити соціальні акції, спрямовані на пропаганду відповідальної гри.

Таку роботу і соціальні акції можуть ефективно проводити компанії, які говорять однією мовою, розуміють можливі проблеми гравців і зацікавлені в розвитку своєй аудиторії. Кращий приклад таких компаній – локальні національні покер-руми, які розвивають внутрішній ринок і усвідомлюють свою соціальну відповідальність".

Також керівник PokerMatch Ukraine відзначив різке підвищення популярності покеру в нашій країні. На його думку, Україна переживає покерний бум, а онлайн-покер і гральна індустрія в нашій країні мають мало шансів, щоб стати лідером серед країн СНД.

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти