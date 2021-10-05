Як гральний бізнес збирається збагачувати бюджет України

Днями відбулося засідання представників грального бізнесу, які виділили головні тенденції та проблеми на ринку

На круглому столі обговорили перспективи грального бізнесу в Україні / Фото: ukrinform.ua

У прес-центрі інформагенції "Українські новини" пройшов представницький круглий стіл "Актуальні тенденції в розвитку грального бізнесу в Україні". На зустрічі обговорювалися питання пріоритетних напрямків в роботі Комісії з врегулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), деталі податкової реформи, а також соціальна відповідальність бізнесу.

У дискусії взяли участь перший заступник голови консультаційно-експертної ради КРАІЛ Борис Баум, глава UGC Антон Кучухідзе і керівники відомих українських ігрових платформ. Питання оподаткування був в пріоритеті.

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"На порядку денному стоїть податкове питання. Всі це розуміють. Наскільки я розумію, на цьому тижні буде проведений другий комітет. Я дуже сподіваюся, що наше питання винесуть на голосування. Законопроєкт ринок влаштовує. Ми повинні дати посил депутатам, щоб цей закон швидше прийняли в другому читанні і потім ми будемо його доопрацьовувати протягом року. Сподіваюся, що закон буде прийнятий" , – заявив Борис Баум .

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Єдиним представником покерної індустрії та спікером став генеральний директор PokerMatch Ukraine Віктор Кириченко. У своїй доповіді він зазначив своєчасність цивілізованого врегулювання грального ринку України і наголосив на важливості донесення до аудиторії принципів відповідальної гри.

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"Перед відповідальним покерним румом стоять завдання чітко фіксувати випади надмірного захоплення грою і обмежувати доступ до платформи для таких користувачів. Також є мета проводити соціальні акції, спрямовані на пропаганду відповідальної гри. Таку роботу і соціальні акції можуть ефективно проводити компанії, які говорять однією мовою, розуміють можливі проблеми гравців і зацікавлені в розвитку своєй аудиторії. Кращий приклад таких компаній – локальні національні покер-руми, які розвивають внутрішній ринок і усвідомлюють свою соціальну відповідальність".

Також керівник PokerMatch Ukraine відзначив різке підвищення популярності покеру в нашій країні. На його думку, Україна переживає покерний бум, а онлайн-покер і гральна індустрія в нашій країні мають мало шансів, щоб стати лідером серед країн СНД.