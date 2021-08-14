Як часто дилери Лас-Вегаса змінюють колоди карт – головна причина

У казино і покер-румах найазартнішого міста США не використовують один набір карт більше 12-ти годин

Часта зміна колода - звична справа для казино Лас-Вегаса / Фото: Getty Images

Головний центром покеру в світі є Лас-Вегас, штат Невада, США. В "місті гріхів" і його передмістях розташовано більше 80 казино і покер-румів.

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У самих ігрових кімнатах дуже багато унікальних правил, яких повинні дотримуватися гравці та працівники закладу. Наприклад, дилери зобов'язані часто змінювати колоди карт.

Час експлуатації однієї колоди карт дуже короткий. Прийнято, що один набір використовується не більше 12-ти годин.

Однак більш точний час експлуатації залежить від того, наскільки зайнятий стіл і як тасуються карти. Якщо колода перемішується вручну, період її використання менший, ніж при перемішуванні машинкою.

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Після використання колода карт відразу ж зшивається спеціальним пристроєм і може бути продана в якості сувеніра. Якщо не виходить реалізувати колоду, вона викидається.

Головна причина такої частої зміни карт – не дати перевагу людям з гарною пам'яттю. Вони можуть запам'ятати різні особливості карт, адже при тривалому застосуванні на них з'являються вигини або потертості.

Такі відмінності нескладно запам'ятати людям з фотографічною пам'яттю. Тому їм буде легше відрізнити одну карту від іншої, навіть не бачачи її лицьової сторони.

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ЦІКАВИЙ ФАКТ: Ні в одному казино Лас-Вегаса немає ані вікон, ані годинників.

До слова, вже цієї осені в Лас-Вегасі пройде Світова серія покеру в режимі офлайн вперше з початку пандемії коронавірусу. З 30 вересня по 17 листопада WSOP розіграє 88 золотих браслетів.