Відомий гравець пропонує реформувати правила гри у покер. Як виграти "бонусний банк"

Патрік Леонард вважає, що у кеш-іграх не вистачає анте, яке допоможе зібрати бонусний банк. Розповідаємо докладніше про пропозицію англійця

Патрік Леонард думає про реформи у покері / Фото: Pokeroff

Покер має мільйони шанувальників у всьому світі, а також налічує десятки різновидів гри. Проте, організатори турнірів все одно часто пропонують реформувати правила гри в покер.

Наприкінці минулого року відомий хайроллер Даніель Негреану виступив із пропозицією використовувати шаховий годинник для відліку часу за столом. У свою чергу онлайн-гравець із Великобританії Патрік Леонард розповів, як можна зробити кеш-ігри динамічнішими.

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Покерист пропонує новий формат з анте. Кожен гравець за столом платить 1 вб у кожній роздачі, що дозволяє сформувати "бонусний банк". Його накопичують кілька роздач, доки за столом не збереться сильна комбінація.

На пропозицію Леонарда цей банк забере той, хто першим за столом збере стріт, флеш або вищу комбінацію. На його думку, це знизить користь від солверів та мотивує людей грати довше.

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Як приклад Патрік наводить приклад бед-бит джекпотів, коли рум виплачує солідну суму програв за столом з каре і вище. Проте зірвати такий джекпот дуже складно. "Бонусний банк" зірвати буде куди легше.