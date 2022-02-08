Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон у Києві 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
poker
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Відомий гравець пропонує реформувати правила гри у покер. Як виграти "бонусний банк"

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 17:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Патрік Леонард вважає, що у кеш-іграх не вистачає анте, яке допоможе зібрати бонусний банк. Розповідаємо докладніше про пропозицію англійця
Патрік Леонард думає про реформи у покері
Патрік Леонард думає про реформи у покері / Фото: Pokeroff

Покер має мільйони шанувальників у всьому світі, а також налічує десятки різновидів гри. Проте, організатори турнірів все одно часто пропонують реформувати правила гри в покер.

Наприкінці минулого року відомий хайроллер Даніель Негреану виступив із пропозицією використовувати шаховий годинник для відліку часу за столом. У свою чергу онлайн-гравець із Великобританії Патрік Леонард розповів, як можна зробити кеш-ігри динамічнішими.

Реклама

Покерист пропонує новий формат з анте. Кожен гравець за столом платить 1 вб у кожній роздачі, що дозволяє сформувати "бонусний банк". Його накопичують кілька роздач, доки за столом не збереться сильна комбінація.

На пропозицію Леонарда цей банк забере той, хто першим за столом збере стріт, флеш або вищу комбінацію. На його думку, це знизить користь від солверів та мотивує людей грати довше.

Реклама

Як приклад Патрік наводить приклад бед-бит джекпотів, коли рум виплачує солідну суму програв за столом з каре і вище. Проте зірвати такий джекпот дуже складно. "Бонусний банк" зірвати буде куди легше.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти