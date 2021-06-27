Відомий бізнесмен відіграв у професійного покериста 51 тисячу доларів в рамках парі (відео)

Білл Перкінс зумів трохи відіграти виграш у Лендона Тайса, якому ще далеко до нівелювання фори

Бізнесмен Білл Перкінс домагається успіху в покері / Фото: Instagram Білла Перкінса

У ці дні триває гаряча хедз-ап битва між бізнесменом Біллом Перкынсом та професійним гравцем Лендоном Тайсом. Нагадаємо, що хлопці домовилися відіграти 20 тисяч роздач, щоб визначити переможця в дуелі. Однак є невеликий нюанс.

Перед початком парі Тайс дав супернику фору в 720 тисяч доларів. Тепер йому необхідно їх відіграти, щоб хоча б вийти в "нуль". До десятої сесії Лендон встиг відіграти 144К, проте вчора змушений був відступити на кілька кроків назад. Парочка відіграла 348 рук, за підсумками яких Перкінс залишився в плюсі на 51 тисячу. Отже, Тайс поки відіграв лише 92К у бізнесмена, проте ще більше 75% дистанції попереду.

Зіграно рук: 4570 / 20000

Баланс: +92 031 доларів на користь Тайса

Баланс з урахуванням фори: +627 969 доларів на користь Перкінса