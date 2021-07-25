Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Із грязі в князі: покеристів з Китаю вдався божевільний камбек на WSOP Online (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
25 липня, 20:40
Копіювати лінк
Бенг Ю був аутсайдером за фінальним столом 24-го івенту, проте зробив відчайдушний ривок до свого першого браслету в кар'єрі
Бенг Ю виграв свій перший браслет WSOP
Бенг Ю виграв свій перший браслет WSOP / Фото: Pocketfives

Вночі завершився черговий турнір Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-івентах з 1 липня по 1 серпня.

Зазвичай чіплідер за фінальним столом є головним фаворитом турніру і виграє його. Однак в івенті №24 все було по-іншому. Корі Пеггеот впевнено лідирував по фішках, тоді як майбутній тріумфатор Бенг Ю мав один з найменших стеків.

Проте, американець китайського походження впевнено набирав обертів, не боявся йти в олл-ін і відвоювати свій стек. У підсумку це дозволило Бенгу вийти в хедз-ап з Пеггеотом, який рівно провів фіналку.

Перед вирішальною дуеллю у Корі було семиразова перевага по фішках, а згодом він і зовсім наростив її до співвідношення 14 до 1. Однак Пеггеот не хотів грати агресивно і це дозволило Ю зрівнятися по стеку, кілька разів подвоївши свої фішки.

Читайте також: Всі чемпіони Світової серії покеру WSOP Online 2021

В результаті Бенг дотиснув опонента і здолав його кишеньковою парою королів (КК) у вирішальній роздачі. Корі з А2 так і не дочекався свого туза. Відзначимо, що для Бенга це перша перемога в турнірі. Раніше за всю свою кар'єру Ю виграв трохи більше 300 тисяч доларів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #24:

  1. Бенг Ю – 77,4 тис. доларів
  2. Корі Пеггеот – 46,8 тис. доларів
  3. Бадер Хак – 33,9 тис. доларів
  4. aerpmh – 24,5 тис. доларів
  5. Девід Гудман – 17,8 тис. доларів
  6. Джон Ріордан – 13,1 тис. доларів
  7. Олівер Це – 9,8 тис. доларів
  8. Френк Вільямс II – 7,4 тис. доларів
  9. Джозеф Бруно – 5,7 тис. доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
WSOP
Більше новин
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Найпопулярніші покеристи в Instagram
1
Даніель Негреану Даніель Негреану
318
2
Філ Айві Філ Айві
158
3
Лів Боері Лів Боері
122
4
Марsя Хо Марsя Хо
110
5
Філ Хельмут Філ Хельмут
98
Дивитись весь рейтинг
Світова серія покеру 2021

WSOP
Online

Усі власники браслетів
Опитування
Цитата дня

Чоловіки таємно вважають, що вони краще за всіх роблять три речі: водять машину, займаються сексом і грають в покер

Алекс vezec8
Правила життя покериста
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.0
Дивитись весь рейтинг
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти