Із грязі в князі: покеристів з Китаю вдався божевільний камбек на WSOP Online (відео)

Бенг Ю був аутсайдером за фінальним столом 24-го івенту, проте зробив відчайдушний ривок до свого першого браслету в кар'єрі

Бенг Ю виграв свій перший браслет WSOP / Фото: Pocketfives

Вночі завершився черговий турнір Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-івентах з 1 липня по 1 серпня.

Зазвичай чіплідер за фінальним столом є головним фаворитом турніру і виграє його. Однак в івенті №24 все було по-іншому. Корі Пеггеот впевнено лідирував по фішках, тоді як майбутній тріумфатор Бенг Ю мав один з найменших стеків.

Проте, американець китайського походження впевнено набирав обертів, не боявся йти в олл-ін і відвоювати свій стек. У підсумку це дозволило Бенгу вийти в хедз-ап з Пеггеотом, який рівно провів фіналку.

Перед вирішальною дуеллю у Корі було семиразова перевага по фішках, а згодом він і зовсім наростив її до співвідношення 14 до 1. Однак Пеггеот не хотів грати агресивно і це дозволило Ю зрівнятися по стеку, кілька разів подвоївши свої фішки.

Читайте також: Всі чемпіони Світової серії покеру WSOP Online 2021

В результаті Бенг дотиснув опонента і здолав його кишеньковою парою королів (КК) у вирішальній роздачі. Корі з А2 так і не дочекався свого туза. Відзначимо, що для Бенга це перша перемога в турнірі. Раніше за всю свою кар'єру Ю виграв трохи більше 300 тисяч доларів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #24: