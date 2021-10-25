Підсумки турніру WSOP: українець обійшов Неграну, а чемпіоном став любитель з Тайваню

У ці дні в Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру 2021. Найкращі гравці з усього світу з'їхалися до "місто гріхів", щоб розіграти між собою 88 браслетів WSOP.
Вчора завершився івент №41 Freezeout NLH. Участь в ньому взяли 896 гравців, які заплатили по 2500 доларів бай-іну. В призи потрапили 115 покеристів, в тому числі й багато відомих гравців, серед яких не знайшлося місця навіть для Даніеля Негреану.
Так, на 73 місці опинився один з кращих бразильських покеристів Андре Аккарі, 45 місце зайняв Алі Імсіровіч, а Даніель Лазрус закінчив 29-им.
Вдало виступив і українець Денис Шафіков, який заробив 10,6 тисячі за 26 місце. Втім, переможцем івенту став любитель Карлос Чанг, який здолав у хедз-апі Бреда Остермана.
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Покерист з В'єтнаму лише в четвертий раз в кар'єрі потрапив в призи і здобув свій дебютний браслет WSOP. За всю свою кар'єру Чанг заробив близько 1,5 мільйона доларів.
"Я сказав сам собі, що якщо вийду за фінальний стіл, то виграю браслет. Так воно і сталося, я дуже радий. Мені вдавалося зберігати концентрацію весь день сьогодні і вчора. Не знаю, чи можу я зарахувати себе до великих тайванським гравців. Я любитель і, напевно, кращий серед любителів".
Результати фінального столу WSOP #41 Freezeout NLH:
- Карлос Чанг – 364,5 тис доларів
- Бред Остерман – 225,3 тис доларів
- Адрієн Делмас – 161,7 тис доларів
- Серхі Рейксач – 117,6 тис доларів
- Артур Конан – 86,7 тис доларів
- Сунг Хюн – 64,8 тис доларів
- Джеральд Канніфф – 49,1 тис доларів
- Чанг Нго – 37,8 тис доларів
- Крістофер Базиль – 29,5 тис доларів