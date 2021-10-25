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Підсумки турніру WSOP: українець обійшов Неграну, а чемпіоном став любитель з Тайваню

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
25 жовтня, 13:05
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Карлос Чанг виграв свій перший браслет в кар'єрі, а Денис Шафіков опинився у ТОП-30 фрізаут-івенту
Карлос Чанг виграв браслет WSOP
Карлос Чанг виграв браслет WSOP / Фото: WSOP

У ці дні в Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру 2021. Найкращі гравці з усього світу з'їхалися до "місто гріхів", щоб розіграти між собою 88 браслетів WSOP.

Вчора завершився івент №41 Freezeout NLH. Участь в ньому взяли 896 гравців, які заплатили по 2500 доларів бай-іну. В призи потрапили 115 покеристів, в тому числі й багато відомих гравців, серед яких не знайшлося місця навіть для Даніеля Негреану.

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Так, на 73 місці опинився один з кращих бразильських покеристів Андре Аккарі, 45 місце зайняв Алі Імсіровіч, а Даніель Лазрус закінчив 29-им.

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Вдало виступив і українець Денис Шафіков, який заробив 10,6 тисячі за 26 місце. Втім, переможцем івенту став любитель Карлос Чанг, який здолав у хедз-апі Бреда Остермана.

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Покерист з В'єтнаму лише в четвертий раз в кар'єрі потрапив в призи і здобув свій дебютний браслет WSOP. За всю свою кар'єру Чанг заробив близько 1,5 мільйона доларів.

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"Я сказав сам собі, що якщо вийду за фінальний стіл, то виграю браслет. Так воно і сталося, я дуже радий. Мені вдавалося зберігати концентрацію весь день сьогодні і вчора. Не знаю, чи можу я зарахувати себе до великих тайванським гравців. Я любитель і, напевно, кращий серед любителів".

Результати фінального столу WSOP #41 Freezeout NLH:

  1. Карлос Чанг – 364,5 тис доларів
  2. Бред Остерман – 225,3 тис доларів
  3. Адрієн Делмас – 161,7 тис доларів
  4. Серхі Рейксач – 117,6 тис доларів
  5. Артур Конан – 86,7 тис доларів
  6. Сунг Хюн – 64,8 тис доларів
  7. Джеральд Канніфф – 49,1 тис доларів
  8. Чанг Нго – 37,8 тис доларів
  9. Крістофер Базиль – 29,5 тис доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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