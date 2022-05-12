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Ірландський гравець у покер зібрав понад 100 тисяч доларів для потреб України

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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12 травня, 16:19
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Фергал Нілон об'єднав покерну спільноту, яка допомогла йому зібрати солідну суму для медичних потреб польових шпиталів України
Фергал Нілон допомагає Україні
Фергал Нілон допомагає Україні

Весь цивілізований світ згуртувався навколо підтримки України, яка сміливо протистоїть російським фашистам у жорстокій війні. Спортсмени – не виняток.

Активну допомогу нашій країні надає колишній покерист Фергал Нілон. Ірландець створив благодійний фонд Rapid Response Ukraine з метою зібрати та спрямувати кошти на медичну допомогу українцям.

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До проєкту приєдналося покерне ком'юніті, у тому числі один із найуспішніших гравців в історії Стів О'Двайєр, а також найкращий покерист України Євген Качалов. У результаті Нілону вдалося зібрати вже понад 100 тисяч доларів.

Екс-покерист звітував про підсумки роботи. В Україну вже доставлено сім машин із найнеобхіднішими ліками для польових шпиталів. Ірландець продовжить допомагати нашій країні. При цьому Фергал висловив сподівання, що війна припиниться вже найближчим часом.

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Зазначимо, що раніше російський коментатор та покерист Михайло Сьомін виграв на стримах 29,3 тисяч доларів . Близько 30% від них гравець надішле на гуманітарні потреби українців.

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