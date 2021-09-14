Гравці йдуть в офлайн: організатори WSOP Online зазнали збитків після Головної події серії

Попри те, що на Main Event організатори Світової серії покеру втратили 563 тисячі доларів, інші івенти принесли їм прибуток

WSOP Online зазнали збитків на Головній події / Фото: Getty Images

Днями один з відомих покерних онлайн-румів завершив серію турнірів WSOP Online. Організатори провели 33 івенти, визначивши нових зірок онлайн-покеру.

Так, двоє українців зуміли тріумфувати на турнірах Світової серії покеру онлайн. У 19-му івенті браслет дістався Андрію Держипільському, а у 29-му – Владиславу Мартиненку.

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А позавчора завершилася Головна подія серії, чемпіоном якого став Олексій Вандишев. Тим часом організатори підбили фінансові підсумки WSOP Online.

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Кількість учасників WSOP Online знизилася, а Main Event навіть не пробив гарантію. Якщо у 2020 році гарантія Головної події становила 25 мільйонів і була перевищена, то тепер учасники не дотягли до обіцяних призових 20 мільйонів.

Загальний призовий фонд Main Event склав 19 437 000 доларів, що на 563 тисячі менше гарантії. Організатори пояснюють таку тенденцію поверненням покеру в офлайн після зняття коронавірусних обмежень у багатьох країнах.

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Що ж стосується інших івентів, то в них організатори не спрацювали собі в збиток. Більшість гарантій або були досягнуті, або навіть перевищені. Наприклад, один з хайролерських івентів з бай-іном 25 тисяч перевищив гарантію аж на 1,2 мільйона долара.

Тепер же гравців чекає нова Світова серія покеру вже в режимі офлайн. WSOP пройде в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада. Організатори розіграють аж 88 золотих браслетів.