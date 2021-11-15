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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Гравці збагатилися у Лондоні, Макао та Сочі на 3,5 мільйона! Що відбувається на International Poker Cup

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 листопада, 18:20
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PokerMatch продовжує грандіозну серію івентів, присвячених найбільшим покерним центрам світу
International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада на PokerMatch
International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада на PokerMatch / Фото: PokerMatch

На PokerMatch триває серія турнірів International Poker Cup . Компанія організувала 84 турніри з Безлімітного Холдему, Омахи та Китайського покеру "Ананас".

З них 12 пройшли цими вихідними, де серед призерів було розіграно понад 3,5 мільйони гривень. З п'ятниці по неділю PokerMatch проводив івенти у Лондоні, Макао та Сочі.

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Так, одним із підкорювачів британської столиці став амбасадор компанії Михайло Гутий. Покерист феєрив у нокаут-турнірі з Холдему та за перемогу поповнив свій банкрол на 81 тисячу гривень.

Найбільшою подією останніх днів став суботній турнір Macau PKO, який побив гарантію в 1 мільйон гривень. За фінальним столом опинилися двоє відомих українських гравців Юрій Третяк і Василь Забродський, але в результаті тріумф святкував гравець під ніком pozitiff4uk2 із Червонограда.

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Це дозволило йому підняти майже 200 тисяч гривень. Не залишився без нагороди і стример PokerMatch Степан Соляник. Покерист затяг сочинський івент по Омаху і здобув другу нагороду на IPC.

Украинский стример Степан Соляник стал чемпионом Independence Cup в Одессе ? Poker Experts

Цього тижня пройдуть завершальні івенти серії Організатори проведуть турніри у Парижі, Берліні, Монако, Сеулі, Мінську та Розвадові, тоді як вишнею на торті обіцяють стати заключні події у Києві.

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Дата Час Турніру Бай-ін Гарантія
15.11. (пн)19:00[IPC] Paris NLHE 200 грн125 000 грн
15.11. (пн)19:00[IPC] Paris Omaha PKO 250 грн50 000 грн
15.11. (пн)19:30[IPC] Paris OFC 500 грн80 000 грн
15.11. (пн)20:00[IPC] Paris PKO 500 грн400 000 грн
16.11. (Вт)19:00[IPC] Berlin NLHE 200 грн125 000 грн
16.11. (Вт)19:00[IPC] Berlin Omaha PKO 250 грн50 000 грн
16.11. (Вт)19:30[IPC] Berlin OFC 500 грн80 000 грн
16.11. (Вт)20:00[IPC] Berlin PKO 500 грн400 000 грн
17.11. (СР)19:00[IPC] Monaco NLHE 200 грн125 000 грн
17.11. (СР)19:00[IPC] Monaco Omaha PKO 250 грн50 000 грн
17.11. (СР)19:30[IPC] Monaco OFC 500 грн50 000 грн
17.11. (СР)20:00[IPC] Monaco PKO 500 грн400 000 грн
18.11. (чт)19:00[IPC] Seoul NLHE 200 грн125 000 грн
18.11. (чт)19:00[IPC] Seoul Omaha PKO 250 грн50 000 грн
18.11. (чт)19:30[IPC] Seoul OFC 500 грн80 000 грн
18.11. (чт)20:00[IPC] Seoul PKO 500 грн400 000 грн
19.11. (Пт)19:00[IPC] Мінськ NLHE 250 грн175 000 грн
19.11. (Пт)19:00[IPC] Minsk Omaha 2 500 грн400 000 грн
19.11. (Пт)19:30[IPC] Minsk OFC 1 000 грн125 000 грн
19.11. (Пт)20:00[IPC] Мінськ PKO 500 грн500 000 грн
20.11. (СБ)19:00[IPC] Rozvadov NLHE 250 грн175 000 грн
20.11. (СБ)19:00[IPC] Rozvadov Omaha PKO 500 грн100 000 грн
20.11. (СБ)19:30[IPC] Rozvadov OFC 2 500 грн400 000 грн
20.11. (СБ)20:00[IPC] Rozvadov PKO 1 000 грн750 000 грн
21.11. (нд)19:00[IPC] Kyiv NLHE 250 грн175 000 грн
21.11. (нд)19:00[IPC] Kyiv Omaha PKO 500 грн100 000 грн
21.11. (нд)19:30[IPC] Kyiv OFC 1 000 грн125 000 грн
21.11. (нд)20:00[IPC] Kyiv PKO 2 500 грн1 500 000 грн

На Main Event International Poker Cup компанія виставила немаленьку гарантію 1,5 мільйона гривень! До того ж окрім призів, найкращі гравці за всю серію поїдуть у грудні до Праги на івенти European Poker Tour за рахунок PokerMatch. Детальні правила акції розписані на офіційному сайті компанії. Всім удачі!

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