Гравці збагатилися у Лондоні, Макао та Сочі на 3,5 мільйона! Що відбувається на International Poker Cup

На PokerMatch триває серія турнірів International Poker Cup . Компанія організувала 84 турніри з Безлімітного Холдему, Омахи та Китайського покеру "Ананас".
З них 12 пройшли цими вихідними, де серед призерів було розіграно понад 3,5 мільйони гривень. З п'ятниці по неділю PokerMatch проводив івенти у Лондоні, Макао та Сочі.
Так, одним із підкорювачів британської столиці став амбасадор компанії Михайло Гутий. Покерист феєрив у нокаут-турнірі з Холдему та за перемогу поповнив свій банкрол на 81 тисячу гривень.
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Найбільшою подією останніх днів став суботній турнір Macau PKO, який побив гарантію в 1 мільйон гривень. За фінальним столом опинилися двоє відомих українських гравців Юрій Третяк і Василь Забродський, але в результаті тріумф святкував гравець під ніком pozitiff4uk2 із Червонограда.
Це дозволило йому підняти майже 200 тисяч гривень. Не залишився без нагороди і стример PokerMatch Степан Соляник. Покерист затяг сочинський івент по Омаху і здобув другу нагороду на IPC.
Цього тижня пройдуть завершальні івенти серії Організатори проведуть турніри у Парижі, Берліні, Монако, Сеулі, Мінську та Розвадові, тоді як вишнею на торті обіцяють стати заключні події у Києві.
|Дата
|Час
|Турніру
|Бай-ін
|Гарантія
|15.11. (пн)
|19:00
|[IPC] Paris NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|15.11. (пн)
|19:00
|[IPC] Paris Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|15.11. (пн)
|19:30
|[IPC] Paris OFC
|500 грн
|80 000 грн
|15.11. (пн)
|20:00
|[IPC] Paris PKO
|500 грн
|400 000 грн
|16.11. (Вт)
|19:00
|[IPC] Berlin NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|16.11. (Вт)
|19:00
|[IPC] Berlin Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|16.11. (Вт)
|19:30
|[IPC] Berlin OFC
|500 грн
|80 000 грн
|16.11. (Вт)
|20:00
|[IPC] Berlin PKO
|500 грн
|400 000 грн
|17.11. (СР)
|19:00
|[IPC] Monaco NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|17.11. (СР)
|19:00
|[IPC] Monaco Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|17.11. (СР)
|19:30
|[IPC] Monaco OFC
|500 грн
|50 000 грн
|17.11. (СР)
|20:00
|[IPC] Monaco PKO
|500 грн
|400 000 грн
|18.11. (чт)
|19:00
|[IPC] Seoul NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|18.11. (чт)
|19:00
|[IPC] Seoul Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|18.11. (чт)
|19:30
|[IPC] Seoul OFC
|500 грн
|80 000 грн
|18.11. (чт)
|20:00
|[IPC] Seoul PKO
|500 грн
|400 000 грн
|19.11. (Пт)
|19:00
|[IPC] Мінськ NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|19.11. (Пт)
|19:00
|[IPC] Minsk Omaha
|2 500 грн
|400 000 грн
|19.11. (Пт)
|19:30
|[IPC] Minsk OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|19.11. (Пт)
|20:00
|[IPC] Мінськ PKO
|500 грн
|500 000 грн
|20.11. (СБ)
|19:00
|[IPC] Rozvadov NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|20.11. (СБ)
|19:00
|[IPC] Rozvadov Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|20.11. (СБ)
|19:30
|[IPC] Rozvadov OFC
|2 500 грн
|400 000 грн
|20.11. (СБ)
|20:00
|[IPC] Rozvadov PKO
|1 000 грн
|750 000 грн
|21.11. (нд)
|19:00
|[IPC] Kyiv NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|21.11. (нд)
|19:00
|[IPC] Kyiv Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|21.11. (нд)
|19:30
|[IPC] Kyiv OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|21.11. (нд)
|20:00
|[IPC] Kyiv PKO
|2 500 грн
|1 500 000 грн
На Main Event International Poker Cup компанія виставила немаленьку гарантію 1,5 мільйона гривень! До того ж окрім призів, найкращі гравці за всю серію поїдуть у грудні до Праги на івенти European Poker Tour за рахунок PokerMatch. Детальні правила акції розписані на офіційному сайті компанії. Всім удачі!