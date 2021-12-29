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Гравець у покер із Харкова став переможцем телешоу "МастерШеф". Порівнюємо доходи

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
29 грудня, 19:30
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Покерист і тренер Богдан Шинкарьов став найкращим кулінаром України та виграв 300 тисяч гривень, а також кулінарні курси у Парижі
Богдан Шинкарьов виграв 11 сезон шоу "МастерШеф"
Богдан Шинкарьов виграв 11 сезон шоу "МастерШеф"

Вчора добіг кінця 11 сезон телевізійного кулінарного шоу "МастерШеф". Перемогу у ньому здобув учасник із Харкова Богдан Шинкарьов.

Хлопець відомий тим, що раніше був професійним гравцем у покер та тренером. Щоправда, суттєвих перемог у кар'єрі в нього немає. The Hendonmob показує єдиний його ITM у 2016 році.

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За 5 місце на WSF Poker Tour у Харкові він отримав 739 доларів. Не дивно, що хлопець вирішив присвятити себе кулінарії і в результаті не помилився.

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Тріумф на "МастерШеф" приніс йому аж 300 тисяч гривень, а також навчання у паризькій кулінарній школі "Le Cordon Bleu". Щоправда, Богдан запевняє, що покер йому приносить більше грошей.

"Я точно буду розвиватися в кулінарії. Але якщо вибирати між покером і кулінарії, то я за те, щоб покер переріс в кулінарну кар'єру плавно. На цей момент кидати покер я не хочу, тому що це все ще моя основна робота.

Мені треба годувати сім'ю, платити за рахунками, а кулінарія поки що не приносить мені жодних заробітків. Але якщо виходитиме, якщо всі мої думки та бажання реалізовуватимуться і людям сподобається те, що я роблю, ― чому б і ні?

Покер – це робота на все життя. І якщо кулінарія стане саме тією основною справою і в мене все виходитиме, то я буду тільки за. Але це великий виклик, і сподіваюся, мені вдасться його прийняти".

В останньому ефірі Шинкарьов вигадав концепцію страв для подорожей та їжі біля океану. За дві з половиною години він приготував закуску, основну страву та десерт згідно з тематикою.

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