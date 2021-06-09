Гравець проігнорував весілля племінниці заради турніру з покеру і виграв більше 350 тисяч доларів

Харлен Міллер зумів тріумфувати у грандіозному івенті в Лас-Вегасі і тепер може сповна "вибачитися" перед племінницею

Харлен Міллер зумів здивувати покерний світ перемогою в MSPT / Фото: Pokernews

Днями в казино Venetian у Лас-Вегасі завершився великий турнір Mid-Stakes Poker Tour (MSPT). Івент зібрав аж 2790 гравців, наростивши призовий фонд до позначки 2,6 мільйона доларів.

Його переможцем несподівано став 63-річний американець Харлен Міллер. Гравцеві підкорився приз у 367 тисяч доларів, хоча до цього сумарний дохід Міллера від гри в покер не перевищував і 200 тисяч.

Що цікаво, Харлен не повинен був брати участь в івенті, адже на цей час у нього було заплановане весілля племінниці. Втім, покерист визнає, що у нього була чуйка, тому він вирішив відправитися у "Місто гріхів" та не прогадав. Тепер же Міллер зможе сповна компенсувати свою відсутність на святі найкращим у світі подарунком для племінниці.

Підсумки турніру MSPT Event:

1. Харлен Міллер (США) – 367,8 тис. доларів

2. Раян Додд (США) – 236,9 тис. доларів

3. Альберт Кнафо (США) – 177,6 тис. доларів

4. Меттью Елсбі (США) – 140 тис. доларів

5. Джонатан Тамайо (США) – 107,6 тис. доларів

6. Тонг Тран (США) – 86,1 тис. доларів

7. Роберт Ноель (США) – 67,3 тис. доларів

8. Джиммі Лухан (США) – 50,8 тис. доларів

9. Арон Мейссі (США) – 40,3 тис. доларів

10. Френсіс Андерсон (США) – 32,3 тис. доларів