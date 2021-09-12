Гравець з Росії виграв браслет WSOP і заробив 2,5 мільйона доларів (відео)

Олексій Вандишев зумів взяти верх над бразильцем Едсоном Цуцумі в непростому хедз-апі Головної події Світової серії покеру онлайн

Олексій Вандишев - чемпіон Main Event WSOP Online 2021 / Фото: Pokernews

З початку серпня відомий покер-рум проводив серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Вночі ж завершився Main Event серії.

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Турнір проходив кілька днів, оскільки на нього зареєструвалося 720 гравців, які заплатили по 5 тисяч доларів бай-іну. За фінальний стіл в результаті вийшло 9 гравців.

Головними фаворитами вирішальної стадії були бразилець Едсон Цуцумі та росіянин Олексій Вандишев. Саме вони і вийшли в хедз-ап, а у південноамериканця був стек вдвічі більший, ніж у опонента.

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Проте, Олексій поступово відігравав банк і йшли вони майже врівень. Весь хедз-ап тривав близько години, поки при майже рівних стеках гравці не пішли в олл-ін.

Причиною тому стали ручні пари. Вандишев отримав дві "десятки", тоді як Цуцумі прилетіли 77. Жодна з карт на столі (J-2-K-3-J) не поліпшилося позицію бразильця, що дозволило йому зайняти лише друге місце.

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Результати фінального столу WSOP Online Main Event: