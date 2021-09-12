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Гравець з Росії виграв браслет WSOP і заробив 2,5 мільйона доларів (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
12 вересня, 09:35
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Олексій Вандишев зумів взяти верх над бразильцем Едсоном Цуцумі в непростому хедз-апі Головної події Світової серії покеру онлайн
Олексій Вандишев - чемпіон Main Event WSOP Online 2021
Олексій Вандишев - чемпіон Main Event WSOP Online 2021 / Фото: Pokernews

З початку серпня відомий покер-рум проводив серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Вночі ж завершився Main Event серії.

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Турнір проходив кілька днів, оскільки на нього зареєструвалося 720 гравців, які заплатили по 5 тисяч доларів бай-іну. За фінальний стіл в результаті вийшло 9 гравців.

Головними фаворитами вирішальної стадії були бразилець Едсон Цуцумі та росіянин Олексій Вандишев. Саме вони і вийшли в хедз-ап, а у південноамериканця був стек вдвічі більший, ніж у опонента.

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Проте, Олексій поступово відігравав банк і йшли вони майже врівень. Весь хедз-ап тривав близько години, поки при майже рівних стеках гравці не пішли в олл-ін.

Причиною тому стали ручні пари. Вандишев отримав дві "десятки", тоді як Цуцумі прилетіли 77. Жодна з карт на столі (J-2-K-3-J) не поліпшилося позицію бразильця, що дозволило йому зайняти лише друге місце.

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Результати фінального столу WSOP Online Main Event:

  1. Олексій Вандишев (Росія) – 2.54 млн доларів
  2. Едсон Цуцумі (Бразилія) – 1,9 млн доларів
  3. Микита Кузнецов (Росія) – 1,43 млн доларів
  4. Крістіна Ду (Канада) – 1,07 млн доларів
  5. Джо Серок (Ізраїль) – 804,1 тис доларів
  6. Еспен Йостад (Велика Британія)- 603 тис доларів
  7. Ренан Менегетті (Бразилія) – 452,2 тис доларів
  8. Девід Смолка (Польща) – 339,1 тис доларів
  9. Димитрос Фармакуліс (Албанія) – 254,3 тис доларів

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