Гравець із Латвії зруйнував мрію легенди покеру та виграв майже 2 мільйони доларів

Олексій Поняковс зумів зупинити Філа Айві на шляху до 11-го золотого браслета. Гравець із Латвії вдруге тріумфував на WSOP

Олексій Поняковс вдруге переміг на Світовій серії покеру / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі продовжується Світова серія покеру. Організатори вже розіграли близько 40 золотих браслетів та наближаються до екватора.

Цієї ночі завершився великий івент для хайролерів із бай-іном 100 тисяч доларів. Не всі могли дозволити собі сплатити такий внесок, тому подія зібрала 62 входи, наростивши призовий фонд майже до 6М.

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Серед тих, хто потрапив у призову зону, виявилося два мастодонти покеру. На сьомій позиції фінішував білорус Микита Бодяковський, а титулований Філ Айві остаточно претендував на перемогу.

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Покерний "Тайгер Вудс" має у своєму активі 10 браслетів, поступаючись за цим показником лише Філу Хельмуту (16). Айві дійшов до хедз-апу, де мав майже однакову кількість фішок із гравцем із Латвії Олексієм Поняковсом.

Після вдалого блефу Філ вийшов у явні лідери. Однак пізніше його опонент упіймав кілька вдалих рук і зробив камбек, позбавивши Айві такого бажаного браслета.

Призові турніри WSOP High Roller NLH:

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