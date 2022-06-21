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Гравець із Латвії зруйнував мрію легенди покеру та виграв майже 2 мільйони доларів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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21 червня, 16:31
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Олексій Поняковс зумів зупинити Філа Айві на шляху до 11-го золотого браслета. Гравець із Латвії вдруге тріумфував на WSOP
Олексій Поняковс вдруге переміг на Світовій серії покеру
Олексій Поняковс вдруге переміг на Світовій серії покеру / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі продовжується Світова серія покеру. Організатори вже розіграли близько 40 золотих браслетів та наближаються до екватора.

Цієї ночі завершився великий івент для хайролерів із бай-іном 100 тисяч доларів. Не всі могли дозволити собі сплатити такий внесок, тому подія зібрала 62 входи, наростивши призовий фонд майже до 6М.

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Серед тих, хто потрапив у призову зону, виявилося два мастодонти покеру. На сьомій позиції фінішував білорус Микита Бодяковський, а титулований Філ Айві остаточно претендував на перемогу.

Фил Айви

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Покерний "Тайгер Вудс" має у своєму активі 10 браслетів, поступаючись за цим показником лише Філу Хельмуту (16). Айві дійшов до хедз-апу, де мав майже однакову кількість фішок із гравцем із Латвії Олексієм Поняковсом.

Після вдалого блефу Філ вийшов у явні лідери. Однак пізніше його опонент упіймав кілька вдалих рук і зробив камбек, позбавивши Айві такого бажаного браслета.

Призові турніри WSOP High Roller NLH:

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  1. Олексій Поняковс – 1,89 млн доларів
  2. Філ Айві – 1,17 млн доларів
  3. Бенджамін Хіт – 805 тис. доларів
  4. Грегорі Єнсен – 571,8 тис. доларів
  5. Майкл Мончек – 420,9 тис. доларів
  6. Талал Шакерчі – 321,4 тис. доларів
  7. Микита Бодяковський – 255 тис. доларів
  8. Масаші Ойя – 210,4 тис. доларів
  9. Нік Петранджело – 181 тис. доларів
  10. Ерік Уорре – 162,6 тис. доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
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Девід Пітерс Девід Пітерс
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