Гравець із Латвії зруйнував мрію легенди покеру та виграв майже 2 мільйони доларів

У Лас-Вегасі продовжується Світова серія покеру. Організатори вже розіграли близько 40 золотих браслетів та наближаються до екватора.
Цієї ночі завершився великий івент для хайролерів із бай-іном 100 тисяч доларів. Не всі могли дозволити собі сплатити такий внесок, тому подія зібрала 62 входи, наростивши призовий фонд майже до 6М.
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Серед тих, хто потрапив у призову зону, виявилося два мастодонти покеру. На сьомій позиції фінішував білорус Микита Бодяковський, а титулований Філ Айві остаточно претендував на перемогу.
Покерний "Тайгер Вудс" має у своєму активі 10 браслетів, поступаючись за цим показником лише Філу Хельмуту (16). Айві дійшов до хедз-апу, де мав майже однакову кількість фішок із гравцем із Латвії Олексієм Поняковсом.
Після вдалого блефу Філ вийшов у явні лідери. Однак пізніше його опонент упіймав кілька вдалих рук і зробив камбек, позбавивши Айві такого бажаного браслета.
Призові турніри WSOP High Roller NLH:
- Олексій Поняковс – 1,89 млн доларів
- Філ Айві – 1,17 млн доларів
- Бенджамін Хіт – 805 тис. доларів
- Грегорі Єнсен – 571,8 тис. доларів
- Майкл Мончек – 420,9 тис. доларів
- Талал Шакерчі – 321,4 тис. доларів
- Микита Бодяковський – 255 тис. доларів
- Масаші Ойя – 210,4 тис. доларів
- Нік Петранджело – 181 тис. доларів
- Ерік Уорре – 162,6 тис. доларів