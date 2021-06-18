Гарячий баттл триває: бізнесмен Білл Перкінс відіграв у професійного покериста 10 тисяч

Суперники відіграли вже 15% дуелі і Лендон Тайс поки не може наблизитися до відіграшу даної спочатку фори

Лендон Тайс і Білл Перкінс влаштували епічний баттл на 20 тисяч рук / Фото: hochgepokert.com

В останні дні відбулися ще дві гри між бізнесменом Біллом Перкінсом і покеристом Лендоном Тайсом. Нагадаємо, що парочка вирішила провести хедз-ап баттл на 20 тисяч роздач, щоб визначити переможця.

Позавчора Тайс зумів серйозно відірватися в суперечці, відігравши у Перкінса аж 90 тисяч доларів. Вчора ж Білл зумів взяти невеликий реванш. Перкінс відіграв 10,6 тисячі доларів. Отже, за підсумками 3144 рук Лендон обігрує суперника на 95 тисяч. Однак варто пам'ятати, що за умовами угоди Тайс дав супернику фору в 720 тисяч доларів. Тому щоб вийти в "нуль", покеристу необхідно відіграти ще близько 625К.

Зіграно рук: 3144 / 20000

Баланс: +95 889 доларів на користь Тайса

Баланс з урахуванням фори: +624 111 доларів на користь Перкінса