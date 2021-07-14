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Гаряча дружина Даніеля Негреану привітала чоловіка з довгоочікуваним тріумфом у покері (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 липня, 19:20
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Аманда Лезерман вже більше 10 років зустрічається з Даніелем і активно підтримує його на великих покерних івентах
/ Фото: Instagram Аманди Лезерман

Сьогодні вранці Даніель Негреану став переможцем сьомого івенту PokerGo Cup. Це дозволило йому впритул підібратися до лідера серії Алі Імсіровіча та зберегти шанси на підсумковий тріумф.

Крім того, для Негреану ця перемога стала першою за шість років. Останній раз канадець перемагав на турнірі Shark Cage в Монте-Карло у 2015 році. Підтримала свого коханого і дружина Аманда Лезерман. В Stories на своїй сторінці в Instagram дівчина привітала Даніеля з довгоочікуваним успіхом, назвавши його босом.

Відзначимо, що Аманда вперше познайомилася з Даніелем у 2010 році, коли вона працювала ведучою популярного шоу Big Game від PokerStars. Пара одружилася у 2019 році. 36-річна Аманда також відома у світі покеру. Лезерман відкрила в собі ще й навички репортера, чимало поїздивши по відомим покерним турнірам і взявши інтерв'ю у їх переможців.

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