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Гаряча ставка на зелене: українська красуня підкорює Instagram апетитними знімками (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
9 листопада, 19:50
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Одна з найкращих покеристок України Олена Мироненко весело проводить час у Таїланді. Дівчина активно грає в онлайні та відпочиває на пляжі
Олена Мироненко підкорює соцмережі
Олена Мироненко підкорює соцмережі / Фото: Instagram Альони Мироненко

Гаряча Олена Мироненко є однією з найактивніших блогерів у Instagram серед покеристів. Українка вважає за краще грати в онлайні і часто проводить стрими у прямому ефірі.

Також Мироненко регулярно дарує передплатникам спокусливі фото з Таїланду, де мешкає останнім часом. Так, днями Олена похвалилася своєю шикарною фігурою на пляжі у Пхукеті.

Дівчина одягла зелений купальник, який чудово підкреслює її форми. У підписі дівчина похвалилася, що вирішила відпочити після успішних вихідних.

На своїх стримах Альона виграла два онлайн-турніри і тепер не збирається зменшувати обертів. Зазначимо, що на українку в Instagram підписано понад 22 тисячі фоловерів.

Зазначимо, що Олена грає в покер вже три роки, коли її на цю гру підсадив хлопець. Дівчина проходила відбір до збірної України зі спортивного покеру, проте зазнала невдачі за фінальним столом.

До речі, дівчина також близько дружить з найкращою покеристкою України Ольгою Єрмольчевою, яка також активно постить фотографії в Instagram. Так, нещодавно Єрмольчева підірвала Instagram гарячою фотографією.

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