Гороскоп для азартних гравців на тиждень. Близнюки, йдіть до кінця заради перемоги!

Астрологічний прогноз для азартних гравців цього тижня для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для азартних гравців / Фото: Getty Images

Лютий уже підходить до свого екватора, сьогодні починається другий тиждень місяця. На гравців у покер чекає чимало івентів як в офлайні, так і в онлайні. Час би взятися за справу!

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Покеристи досить забобонні та охоче довіряють прикметам або гороскопу. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Що ж чекає на вас за овальним столом?

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Інтуїція вас не підведе найближчими днями, прислухайтесь до свого внутрішнього голосу. Саме він, а не математичні розрахунки, допоможуть вам опинитися у призах.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Вам варто сконцентруватися на грі в Холдем, не експериментуйте з видами покеру. Омаха, Стад, Разз – це не ваше. Довіртеся своєму досвіду.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Якщо почали піднімати ставки, йдіть до кінця! У жодному разі не скидайте карти серед роздачі, потрібна карта прийде на рівері або ваш блеф спрацює.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Ручні конектори будуть приносити вам удачу, навіть якщо це 2-3. Стріт ви ловитимете нерідко, але не варто забувати і про більш старші комбінації.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Дійте обережно, не піддавайтесь бажанню піти в олл-ін. Велика можливість програтися через самовпевненість. Тверезо оцінюйте свої карти, потрібна комбінація обов'язково прийде.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Не бійтеся ризику та блефу, ваші суперники підтримуватимуть вашу ставку і при поганих картах. Це ваш шанс піднятися та завоювати призи!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Доля поверне борг за минулі провали в покері. Ви або зустрінетеся з опонентом, який колись позбавив вас виграшу, або виграєте турнір, де зазнавали фіаско.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

На вас чекає розмірена і спокійна гра. Призи не гарантовані, але свої роздачі від вас нікуди не подінуться. Задоволення за столом вам буде забезпечено.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

На вас чекає непростий тиждень. Зробіть так, щоб вас нічого не відволікало від покеру. Втрата концентрації може дорого вам обійтись.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Спробуйте себе у фріролах та обмежте турніри з високими бай-інами. Вони можуть не окупитися, тоді як у безкоштовних івентах відсутність вантажу відповідальності зіграє вам на руку!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Не втрачайте пильності за столом покеру. Лише одна роздача може вивести вас у лідери турніру, що гарантує вам солідні призи. Не проґавте її!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Катайте в онлайні, живі івенти не обіцяють вам профіту. В інтернеті ж на вас чекає чимало дрібних успіхів, що дозволить зробити найближчий тиждень досить прибутковим.