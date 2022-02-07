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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Гороскоп для азартних гравців на тиждень. Близнюки, йдіть до кінця заради перемоги!

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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7 лютого, 06:49
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Астрологічний прогноз для азартних гравців цього тижня для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп для азартних гравців
Гороскоп для азартних гравців / Фото: Getty Images

Лютий уже підходить до свого екватора, сьогодні починається другий тиждень місяця. На гравців у покер чекає чимало івентів як в офлайні, так і в онлайні. Час би взятися за справу!

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Покеристи досить забобонні та охоче довіряють прикметам або гороскопу. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Що ж чекає на вас за овальним столом?

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Інтуїція вас не підведе найближчими днями, прислухайтесь до свого внутрішнього голосу. Саме він, а не математичні розрахунки, допоможуть вам опинитися у призах.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Вам варто сконцентруватися на грі в Холдем, не експериментуйте з видами покеру. Омаха, Стад, Разз – це не ваше. Довіртеся своєму досвіду.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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Якщо почали піднімати ставки, йдіть до кінця! У жодному разі не скидайте карти серед роздачі, потрібна карта прийде на рівері або ваш блеф спрацює.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Ручні конектори будуть приносити вам удачу, навіть якщо це 2-3. Стріт ви ловитимете нерідко, але не варто забувати і про більш старші комбінації.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Дійте обережно, не піддавайтесь бажанню піти в олл-ін. Велика можливість програтися через самовпевненість. Тверезо оцінюйте свої карти, потрібна комбінація обов'язково прийде.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Не бійтеся ризику та блефу, ваші суперники підтримуватимуть вашу ставку і при поганих картах. Це ваш шанс піднятися та завоювати призи!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Доля поверне борг за минулі провали в покері. Ви або зустрінетеся з опонентом, який колись позбавив вас виграшу, або виграєте турнір, де зазнавали фіаско.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

На вас чекає розмірена і спокійна гра. Призи не гарантовані, але свої роздачі від вас нікуди не подінуться. Задоволення за столом вам буде забезпечено.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

На вас чекає непростий тиждень. Зробіть так, щоб вас нічого не відволікало від покеру. Втрата концентрації може дорого вам обійтись.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Спробуйте себе у фріролах та обмежте турніри з високими бай-інами. Вони можуть не окупитися, тоді як у безкоштовних івентах відсутність вантажу відповідальності зіграє вам на руку!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Не втрачайте пильності за столом покеру. Лише одна роздача може вивести вас у лідери турніру, що гарантує вам солідні призи. Не проґавте її!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Катайте в онлайні, живі івенти не обіцяють вам профіту. В інтернеті ж на вас чекає чимало дрібних успіхів, що дозволить зробити найближчий тиждень досить прибутковим.

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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
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