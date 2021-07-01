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Французького бізнесмена та покериста засудили до 13 років в'язниці за викрадення банкіра

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
1 липня, 20:05
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Суд постановив, що Арно Мімран замовив викрадення людини для того, щоб розрахуватися зі своїми боргами
Арно Мімран ще нескоро повернеться за покерний стіл
Арно Мімран ще нескоро повернеться за покерний стіл / Фото: Pokernews

Одного з найвідоміших французьких покеристів Арно Мімрана суд засудив до 13 років в'язниці. Бізнесмена звинувачують в декількох кримінальних справах, серед яких є і викрадення людини.

Зазначається, що до цього француз вже підозрювався у вбивствах, проте ті випадки так і не були доведені. Тепер же проти Мімрана в суді виступив швейцарський банкір Йомі Родріг, якого Арно "замовив" банді злочинців. Хлопець розповів, що Арно вліз в борги, тому змушував його купити акції його фірми.

Сам же Мімран стверджує, що контактував з лідером банди, проте вони не домовлялися про викрадення Йомі. Суд же ухвалив протилежне рішення та відправив Арно надовго до в'язниці. Відзначимо, що єдиним великим виграшем француза стали 33 з гаком тисячі доларів завдяки 13 місцю у фіналі Європейського покерного туру (ЕРТ) у 2006 році.

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