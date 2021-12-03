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Фінське приниження! Ідеальний блеф від українця, який допоміг йому виграти золотий браслет (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
3 грудня, 17:50
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Андрій Любовецький показав майстер-клас, як на рівері забрати банк без готової комбінації
Андрій Любовецький виграв золотий браслет WSOPE
Андрій Любовецький виграв золотий браслет WSOPE / Фото: Pokernews

Вчора українець Андрій Любовецький став переможцем турніру хайролерів на WSOP Europe. Для нашої країни це восьмий золотий браслет на Світовій серії покеру в історії.

Наш співвітчизник розпочинав фіналку з найменшим стеком, проте зумів двічі подвоїтися і до 5-макс вийшов у лідери. Усього ж із семи опонентів за фінальним столом Андрій зумів особисто вибити п'ятьох.

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У грі було кілька роздач, які дуже допомогли Любовецькому. В одній із них він показав неймовірний скілл і майстерно заблефував свого опонента Йоні Йоукімайнена.

Рука Любовецького: 5♥️4♠️
Рука Йоукімайнена: 8♦️6♦️

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На префлопі фін із маленьким блайндом зрівнює ставку з Андрієм, українець чек.

Флоп: J♦️7♦️6♥️

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Йоукімайнен отримує слабку пару та флещ-дро, тоді як у Андрія стріт-дро. Фін робить ставку 1 ВБ, Любовецький колл.

Терн: 7♥️

Шанси Йоні збільшуються. Він вирішує робити чек, але Любовецький ставить 75% стека (3,75 ВБ), фін підтримує.

Рівер: 9♥️

Йоукімайнен отримує виграшну комбінацію та робить чек. Андрій ставить 80% стеку (5,55 ВБ) і Йоні вирішує пасувати. Це дозволяє Андрію забрати банк у 18 ВБ та вийти у явні лідери.

Зазначимо, що Любовецький є гравцем збірної України зі спортивного покеру, з якою у 2019 та 2020 роках став чемпіоном світу на Кубку Націй. Усього в живих турнірах уродженець Хмельницького заробив понад 700 тисяч доларів.

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3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
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5
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9
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