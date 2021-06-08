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Фільм "Прогулянка по Міссісіпі": як Раян Рейнольдс рятував невдаху по життю за столом покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
8 червня, 13:40
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Іноді для перемоги за картковим столом досить знайти відповідного партнера, чим і зайнявся головний герой американської драми про покер
Райан Рейнольдс зіграв роль професійного гравця в карти у фільмі «Прогулянка по Міссісіпі»
Райан Рейнольдс зіграв роль професійного гравця в карти у фільмі «Прогулянка по Міссісіпі» / Фото: rottentomatoes.com

Одним з останніх яскравих фільмів про покер є кінострічка "Прогулянка по Міссісіпі". Фільм з Раяном Рейнольдсом і Беном Мендельсоном вийшов на екрани у 2015 році з досить інтригуючим слоганом "We can't lose" (Ми не можемо програти).

Сюжет картини обертається навколо гравця-невдахи Гарі. Хлопець раз по раз програє в карти та все більше влазить в борги. В один прекрасний день він зустрічає професійного гравця Кертіса. Його Гарі вважає фартовим для себе, адже він виграє гроші з куди більшою легкістю.

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Парочка вирішує разом досягати успіху в різних містах США, щоб не привертати до себе зайвої уваги частими виграшами. Саме тому Кертіс і Гарі відправляються в тур південними штатами країни уздовж річки Міссісіпі, щоб підняти побільше грошей на покері та казино і розрахуватися з боргами. Однак не все складається так гладко, як планувалося.

Радимо вам виділити півтори години свого дозвілля, щоб насолодитися поїздкою по США разом з хлопцями. Воно того варте!

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Покер - виключно американська історія, що будь-хто може схопити за хвіст птаха щастя

Анатолій Карпов
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