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Фільм про покер номінований на головну премію Венеціанського кінофестивалю – список претендентів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
9 вересня, 16:10
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Кінострічка Мартіна Скорсезе "Холодний розрахунок" – один з восьми претендентів на нагороду "Золотий Лев"
Мартін Скорсезе попрацював над фільмом "Холодний розрахунок", який тепер претендує на премію "Золотий Лев"
Мартін Скорсезе попрацював над фільмом "Холодний розрахунок", який тепер претендує на премію "Золотий Лев"

Зовсім скоро на екрани вийде новий крутий фільм про покер "Холодний розрахунок". В оригіналі назва кінострічки звучить "The Card Counter" (Той, хто зчитує карти).

Одним з продюсерів фільму стане відомий американський сценарист Мартін Скорсезе. Світова прем'єра відбудеться 16 вересня, а в Україні кінострічка буде доступна з 23-го числа у всіх найбільших кінотеатрах.

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Уже відомо, що фільм "Холодний розрахунок" буде номінований на головну нагороду Венеціанського кінофестивалю "Золотий лев" 2021. Також на приз претендуватимуть такі стрічки:

  • "Сила собаки" (у головній ролі Бенедикт Камбербетч)
  • "Рука Бога" (фільм про Дієго Марадоні)
  • "Офіційний конкурс" (у головній ролі Антоніо Бандерас)
  • "Паралельні матері" (у головній ролі Пенелопа Круз)
  • "Мона Ліза і Кривавий Місяць" (у головній ролі Кейт Хадсон)
  • "Спенсер" (у головній ролі Крістен Стюарт)
  • "Незнайома дочка" з Олівією Колман

Очікується, що лауреат премії буде названий 11 вересня. Фільм вже був оцінений кінокритиками і отримав непогані відгуки. Наприклад, на сайті Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг 93%.

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Сюжет "Холодного розрахунку" буде пов'язаний з тюремною тематикою. Головний герой Вільям опинився за ґратами, де вчиться грати в покер з іншими ув'язненими.

З ними він навчається багатьом лайфхакам, які допомагають прораховувати карти. У підсумку після звільнення хлопець відправляється в казино, де застосовує свої навички.

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Це і стає його головним заняттям по життю. Вільям навіть зіграє у Світовій серії покеру (WSOP). Головну роль виконав Оскар Айзек. Актор відомий по фільмах "Робін Гуд", "Зоряні війни", а також "Люди Ікс".

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