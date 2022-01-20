Це взагалі по-людськи можливо? Красуня показала "кишенькову пару королів" (фото)

Покеристка Саша Ліу похвалилася своїм зовнішнім виглядом на дев'ятому місяці вагітності. Уродженка Тайваню чекає на двох хлопчиків

Саша Ліу дивує підписників своїм виглядом на дев'ятому місяці вагітності / Фото: Instagram Саші Ліу

Саша Ліу є не лише чарівною красунею, але й одним із найкращих гравців в Омаху серед дівчат. Покеристка народилася на Тайвані, однак у ранньому дитинстві переїхала до Європи.

Крім цього, у Саші є американське громадянство, а для проживання дівчина обрала Німеччину. У вересні Саша Ліу з хлопцем побралися і зіграли весілля у Празі.

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А вже через пару днів Ліу розповіла на своїй сторінці в Instagram про те, що чекає на поповнення. Причому, красуня виявилася вагітною відразу двійнятами. Ось так Саша виглядав на третьому місяці вагітності.

А це вид покеристки на восьмому місяці перед Новим Роком. Дівчина уточнила, що у них із чоловіком будуть два хлопчики.

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День Х підходить і ось уже Саша показала себе в Instagram на дев'ятому місяці, підписавши пост: "Близько місяця до очікуваної дати. Це взагалі можна витерпіти?"

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Відмітимо, що за всю кар'єру красуня заробила трохи більше 300 тисяч доларів у живих турнірах. На рахунку Саші 11 тріумфів у великих івентах, серед яких події по Омаху на Asian Poker Tour та The Wynn Classic у Лас-Вегасі.

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Найбільші призові у кар'єрі Ліу підняла на Головній події WSOP 2019, посівши аж 324 місце. За це дівчина отримала 38,2 тис. доларів.