Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

"Це нічого не означає для мене": скандальний гравець ошелешив публіку після перемоги на US Poker Open

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
12 червня, 14:08
Копіювати лінк
Джаред Блезнік не отримує належного задоволення від покеру, адже у нього є інше хобі
Джаред Блезнік - переможець турніру з Омахи на US Poker Open 2021
Джаред Блезнік - переможець турніру з Омахи на US Poker Open 2021 / Фото: Cardschat

Триває Відкритий чемпіонат США з покеру, який проходить в офлайн-режимі в Лас-Вегасі. Вчора відбувся восьмий івент змагання, в якому покеристи билися в дисципліні пот-ліміт Омаха (PLO).

Всього за стіл сіли 63 гравці, які розіграли 630 тисяч доларів призових. Чемпіоном став американський омашист Джаред Блезнік, який заробив 189 тисяч доларів. В хедз-апі майбутній переможець виявився сильнішим за американця Макса Коулмана, а за фінальним столом також зумів залишити позаду себе новоспечену боснійську зірку Алі Імсіровіча та одного з найбагатших покеристів в історії Девіда Пітерса.

Втім, перемога у Джареда не викликало бурхливих емоцій: "Я повинен бути чесним, все це просто нічого не означає для мене. Нічого такого. Спортивні картки – ось це моє життя. Це було те, що мені подобалося, коли мені було 20 років. Це просто найбільший бізнес у світі. Я досить грав в покер у своєму житті".

Відзначимо, що Блезнік є любителем колекційних карток з різних видів спорту (футбол, баскетбол, бейсбол). Гравець побудував на цьому бізнес, купуючи і перепродаючи їх за вигідною ціною. У покері ж нинішній тріумф для нього лише другий в кар'єрі. Два роки тому Джаред зумів тріумфувати в "міксі" на турнірі Poker Masters в Лас-Вегасі. Зате куди частіше він запам'ятовувався скандалами за столом, не раз будучи попереджений організаторами покер-румів за добірну лайку і епатажні дії.

Підсумки восьмого івенту US Poker Open 2021:

1. Джаред Блезнік (США) – 189 тис. доларів
2. Макс Коулман (США) – 126 тис. доларів
3. Крістофер Усуде (США) – 88,2 тис. доларів
4. Алі Імсіровіч (Боснія і Герцеговина) – 63 тис. доларів
5. Джозеф Сандерс (США) – 50,4 тис. доларів
6. Франк Крівелло (США) – 37,8 тис. доларів
7. Ділан Вайсман (США) – 37,5 тис. доларів
8. Девід Пітерс (США) – 25,2 тис. доларів
9. Адам Хендрікс (США) – 18,9 тис. доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
покердлячайників
Більше знань
Покер - це твій спорт
Білл Перкінс vs Лендон Тайс
Більше новин
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру:
1
Брін Кенні Брін Кенні
$56.4 млн
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
$37.7 млн
5
Ден Сміт Ден Сміт
$37 млн
Дивитись весь рейтинг
Хрещений батько
PokerMatch

Дойл
Брансон

Персона
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти