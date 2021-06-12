"Це нічого не означає для мене": скандальний гравець ошелешив публіку після перемоги на US Poker Open

Джаред Блезнік не отримує належного задоволення від покеру, адже у нього є інше хобі

Джаред Блезнік - переможець турніру з Омахи на US Poker Open 2021 / Фото: Cardschat

Триває Відкритий чемпіонат США з покеру, який проходить в офлайн-режимі в Лас-Вегасі. Вчора відбувся восьмий івент змагання, в якому покеристи билися в дисципліні пот-ліміт Омаха (PLO).

Всього за стіл сіли 63 гравці, які розіграли 630 тисяч доларів призових. Чемпіоном став американський омашист Джаред Блезнік, який заробив 189 тисяч доларів. В хедз-апі майбутній переможець виявився сильнішим за американця Макса Коулмана, а за фінальним столом також зумів залишити позаду себе новоспечену боснійську зірку Алі Імсіровіча та одного з найбагатших покеристів в історії Девіда Пітерса.

Втім, перемога у Джареда не викликало бурхливих емоцій: "Я повинен бути чесним, все це просто нічого не означає для мене. Нічого такого. Спортивні картки – ось це моє життя. Це було те, що мені подобалося, коли мені було 20 років. Це просто найбільший бізнес у світі. Я досить грав в покер у своєму житті".

Відзначимо, що Блезнік є любителем колекційних карток з різних видів спорту (футбол, баскетбол, бейсбол). Гравець побудував на цьому бізнес, купуючи і перепродаючи їх за вигідною ціною. У покері ж нинішній тріумф для нього лише другий в кар'єрі. Два роки тому Джаред зумів тріумфувати в "міксі" на турнірі Poker Masters в Лас-Вегасі. Зате куди частіше він запам'ятовувався скандалами за столом, не раз будучи попереджений організаторами покер-румів за добірну лайку і епатажні дії.

Підсумки восьмого івенту US Poker Open 2021:

1. Джаред Блезнік (США) – 189 тис. доларів

2. Макс Коулман (США) – 126 тис. доларів

3. Крістофер Усуде (США) – 88,2 тис. доларів

4. Алі Імсіровіч (Боснія і Герцеговина) – 63 тис. доларів

5. Джозеф Сандерс (США) – 50,4 тис. доларів

6. Франк Крівелло (США) – 37,8 тис. доларів

7. Ділан Вайсман (США) – 37,5 тис. доларів

8. Девід Пітерс (США) – 25,2 тис. доларів

9. Адам Хендрікс (США) – 18,9 тис. доларів