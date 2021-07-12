"Це було дико": британський покерист жорстко посварив Саутгейта за провал у фіналі Євро-2020

Патрік Леонард залишився розчарований невдалою серією пенальті, через яку збірна Англії поступилася у вирішальному матчі чемпіонату Європи

Вчора відбувся фінал чемпіонату Європи з футболу. Поєдинок між Італією та Англією завершився внічию, а переможець Євро був визначений у серії пенальті. Їм стала італійська команда під керівництвом Роберто Манчіні.

Для англійців поразка в фіналі стала справжнім ударом, адже вирішальний матч проходив на лондонському стадіоні "Уемблі". Одним з відвідувачів арени вчорашнім ввечері був відомий британський покерист Патрік Леонард, який практично не пропускав матчі команди на цьому Євро.

Патрік гаряче підтримував команду Гарета Саутгейта, однак після вчорашньої гри визнав закономірність перемоги Італії. На своїй сторінці у Twitter Леонард розібрав гру "трьох левів" та навіть проставив оцінки футболістам команди. Особливо від нього дісталося наставникові збірної Англії. Ось які оцінки Патрік проставив гравцям:

Джордан Пікфорд – 8

Кайл Уокер – 8

Люк Шоу – 8

Харрі Магуайр – 8

Джон Стоунз – 8

Деклан Райс – 8

Келвін Філіпс – 8

Кіран Тріпп'єр – 7

Мейсон Маунт – 4

Харрі Кейн – 3

Джордан Хендерсон – 4

Гарет Саутгейт – 2

До слова, pads забув про Рахіма Стерлінга, який провів на полі всю гру. Також Патрік не оцінив гравців, які вийшли на заміну. Нагадаємо, що саме Решфорд, Санчо та Сака не реалізували пенальті.

"Ми героїчно захищалися, але це було через те, що ми опустилися глибоко. Зрештою, сильна сторона Англії – це лава запасних. Якщо тренер не скористався належним чином, він втрачає головну зброю. Якби у Манчіні були Санчо, Гріліш, Решфорд або Кальверт-Льюин, вони вийшли б на заміну набагато раніше. Чому не бив Стерлінг? Всі очікували, що після Жоржиньо проб'є Рахім. Він був травмований? Ставити Сака під такий тиск, коли Стерлінг, Гріліш та Шоу не взяли на себе відповідальність... Це було дико".