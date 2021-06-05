Екс-тренер збірної Англії, якого звинувачували в корупції, почав кар'єру в покері

Сем Еллардайс вирішив зав'язати з футболом після вильоту Вест Бромвіча і тепер має намір поборотися за браслет WSOP

Сем Еллардайс вирішив почати кар'єру покериста / Фото: Getty Images

Відомий англійський футбольний фахівець Сем Еллардайс вирішив завершити свою тренерську кар'єру. Про це він оголосив у кінці травня в інтерв'ю офіційному сайту Вест Бромвіча.

"Вест Бромвіч зробив мені щедру пропозицію. Це свідчить про їх амбітність. Після роздумів я вирішив відхилити її. Якщо я виведу команду в Прем'єр-лігу, то мав би залишитися ще на один сезон. На жаль, я не можу собі це дозволити".

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Біг Сем не зміг зберегти "дроздів" в Прем'єр-Лізі, вперше у своїй багатій кар'єрі вилетівши в Чемпіоншип. Втім, без роботи Еллардайс не залишиться, адже днями вирішив заглибитися в покер. Він вже став амбасадором популярного в покер-руму. Очікується, що найближчим часом англієць проведе іменний турнір з розіграшем квитків у Головну подію WSOP. Уже екс-тренер так прокоментував новий етап свого життя:

"Планую стати професійним гравцем в покер. Все життя я був у гонитві за трофеями. Тепер же настав час отримати золотий браслет WSOP".

За свою кар'єру Сем потренував численні англійські клуби, серед яких були Ньюкасл, Болтон, Вест Хем, Сандерленд, Евертон та Крістал Пелас. Також у 2016 році Еллардайс був призначений наставником збірної Англії, проте провів біля її керма лише один матч. Уже через два місяці після призначення коуч був змушений піти у відставку через корупційний скандал, в ході якого він був звинувачений у вимаганні 400 тисяч фунтів за посередництво в трансферному питанні.