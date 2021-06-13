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Його не зупинити! Боснійський геній виграв черговий турнір на Відкритому чемпіонаті США з покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
13 червня, 19:55
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Алі Імсіровіч залишив позаду себе майже сотню гравців і зміцнив свої позиції в боротьбі за звання чемпіона US Poker Open 2021
Алі Імсіровіч вдало розпорядився валетом та "шісткою" на руках
Алі Імсіровіч вдало розпорядився валетом та "шісткою" на руках / Фото: Cardschat

Вчора відбулося дев'ята подія US Poker Open 2021, який проходить в ці дні в Лас-Вегасі. Турнір з Безлімітного Холдему зібрав 99 гравців, які внесли по 10 тисяч доларів бай-іну.

Переможцем змагання став один з фаворитів усього турніру – боснієць Алі Імсірович. Балканець виграв вже шостий турнір хайролерів у 2021 році, залишивши позаду себе таких іменитих гравців як Ерік Сайдел, Стівен Чідвік, Кері Катц, Алекс Фоксен та інших.

В хедз-апі Імсіровічу довелося битися з американцем Ендрю Ліхтенбергером. Будучи чіплідером, Алі все одно благоволила удача. Мова про останню роздачу, коли американець пішов в олл-ін з королем і валетом (KJ), тоді як у Імсіровіча валет на руках був лише з "шісткою" (J6). Втім, потрібна йому карта (трефова 6) випала таки на терні.

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Перемога збагатила боснійця на 217 тисяч доларів, а також зміцнила його лідерські позиції в загальному заліку Відкритого чемпіонату США з покеру. Набравши 1600 очок, боснієць відірвався від Шона Перрі, у якого 1150 балів.

Підсумки дев'ятого івенту US Poker Open 2 021:

1. Алі Імсіровіч (Боснія і Герцеговина) – 217,8 тис. доларів
2. Ендрю Ліхтенбергер (США) – 158,4 тис. доларів
3. Кері Катц (США) – 118,8 тис. доларів
4. Ванесса Кейд (Канада) – 94 тис. доларів
5. Ерік Сайдел (США) – 74,2 тис. доларів
6. Томас Вінтерс (США) – 59,4 тис. доларів
7. Джейк Шиндлер (США) – 49,5 тис. доларів

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